Samsung Galaxy S20 Tactical Edition ufficiale: scocca rugged e certificazioni di alto livello

Samsung ha appena annunciato una versione “tattica” del suo Galaxy S20, ottimizzata per l’uso in “qualsiasi ambiente tattico”. Questa versione è pensata per l’utilizzo in ambienti di alta sicurezza come ad esempio in ambito bellici. Samsung Galaxy S20 Tactical Edition è una versione speciale che non cambia nessuna specifica tecnica rispetto al modello standard ma aggiunge alcune caratteristiche di alto livello, come la crittografia a livello NSA DualDAR, il supporto radio “tattico” e una “modalità stealth” che disattiva tutte le trasmissioni radio.

Display: Dynamic AMOLED 2X 6,2″ QHD+ Infinity-O, 563ppi, HDR10+, refresh rate 120Hz

Qualcomm Snapdragon 865

12GB di RAM LPDDR5 128GB di memoria interna espandibile

Fotocamera anteriore: 10MP – Dual Pixel AF, FOV 80°, f/2,2

12MP – FOV 79°, F/1,8 12MP ultragrandangolare – FOV 120°, F/2,2 64MP tele – FOV 76°, f/2,0 Space Zoom: zoom ottico ibrido 3x, zoom digitale 30x

Batteria: 4.000mAh con ricarica Fast Wireless Charging 2.0

5G NSA Sub-6, WiFi 6, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou – eSIM supportata

Sensore delle impronte digitali integrato nel display

integrato nel display Audio: speaker stereo Dolby Atmos

Android 10

Il Samsung Galaxy S20 Tactical Edition è uno smartphone costruito per “guerrieri”, con una cover esterna in plastica pesante utile a tenerlo al sicuro anche dalle cadute. Inoltre, lo smartphone supporta applicazioni di alto livello come ATAK, APASS, KILSWITCH e BATDOK.

Insomma, si tratta molto di più di uno smartphone top di gamma reso rugged con una scocca esterna rinforzata. La disponibilità dello smartphone è data per il Q3 2020 anche se, come potrete immaginare, non sarà disponibile nei negozi tradizionali o su Amazon: il suo acquisto dovrà essere effettuato da aziende militari o organi di governo.

