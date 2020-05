Serious Sam 4 sarà un’esclusiva Google Stadia e PC fino al 2021

Come Sony e Microsoft sanno bene, il segreto per far si che una piattaforma da gaming abbia successo è dovuto anche al numero di titoli esclusivi che può contare. Il quarto capitolo della popolare serie di sparatutto in prima persona di Serious Sam è in lavorazione da un po’ di tempo e lo sviluppatore Croteam ha rivelato ulteriori dettagli sul gioco nelle scorse ore. È interessante notare che Google ha ottenuto l’accesso esclusivo a Serious Sam 4 per la piattaforma Stadia, bloccando l’uscita del gioco su console fino al prossimo anno.

Serious Sam 4 ha tutta la violenza esagerata e i dialoghi di cattivo gusto che ci si aspetterebbe da un gioco di Serious Sam, ma introdurrà anche nuove meccaniche di gioco, armi e nemici. “L’umanità è sotto assedio mentre l’intera forza delle orde mentali si diffonde in tutto il mondo, devastando ciò che resta di una civiltà distrutta e sconfitta“, si legge nella descrizione di Steam. “L’ultima resistenza rimanente all’invasione è la Forza di difesa della Terra guidata da Sam “Serious” Stone e dalla sua squadra pesantemente armata di commando disadattati.”

Serious Sam 4 sarà dunque giocabile solo sulla piattaforma di streaming Google Stadia quando verrà rilasciato nell’agosto di quest’anno. Kotaku ha confermato che l’accordo raggiunto con Google impedisce all’editore Devolver Digital di rilasciare il gioco su console fino al 2021.

Gli unici giochi esclusivi di Stadia finora sono stati Gylt e Get Packed, rendendo Serious Sam 4 il primo titolo mainstream che Google ha afferrato come “Stadia Exclusive“.

Insomma, un colpo ottimo per Google Stadia che spera di guadagnare quanti più utenti possibili al fine di avere già un piccolo vantaggio nei confronti del Project xCloud di Microsoft, destinato al lancio insieme a Xbox Series X (noi lo stiamo testando da un paio settimane).

