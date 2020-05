OPPO e Vodafone insieme per rafforzare le vendite in Europa

OPPO è un produttore che, seppur sia sempre in prima fila quando si tratta di innovazioni tecnologiche, non ha ancora una popolarità tale in Europa da competere con i big come Samsung, Huawei, Xiaomi e Apple. A tal proposito, OPPO e Vodafone hanno annunciato un nuovo accordo di partnership globale, che porta una vasta gamma di smartphone OPPO sui mercati europei di Vodafone a partire da questo mese.

La collaborazione di OPPO con Vodafone ha lo scopo di accelerare l’adozione del 5G nella regione europea e di espandere ulteriormente la disponibilità dei prodotti OPPO a più mercati e clienti Vodafone. Questa collaborazione consentirà alla serie Ace della società, alla serie Reno e alla serie Find X di essere disponibili sui canali di vendita al dettaglio e online di Vodafone.

Nella prima fase della cooperazione, i mercati coperti comprendono Germania, Regno Unito, Spagna, Portogallo, Romania, Turchia e Paesi Bassi, con altri in arrivo in futuro. L’annuncio dettaglia ulteriormente che la maggior parte delle strutture produttive dell’azienda ha ripreso il normale funzionamento, consentendo a OPPO e Vodafone di garantire la continuità aziendale.

I punti di vendita fisici sono limitati a causa della pandemia di COVID-19, quindi le società prevedono di sviluppare i propri canali di vendita online per garantire un supporto continuo ai clienti.

Questa è una grande opportunità per entrambe le società coinvolte. Per OPPO, questa partnership offre una superficie aggiuntiva per la vendita in Europa sfruttando i canali di marketing esistenti di Vodafone in tutta Europa. Per Vodafone, questo aggiunge ulteriori frecce al suo arco di prodotti di alta qualità disponibili attraverso i suoi store, da far utilizzare sulla propria rete e avvicinare il raggiungimento degli obiettivi generali di proliferazione del 5G.

Per i clienti, si presenta come una buona opportunità per conoscere ancora meglio il produttore e i suoi ottimi prodotti. Il comunicato stampa non menziona alcuna esclusività dell’operatore, ma potrebbe anche essere una possibilità per futuri smartphone.

