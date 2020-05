Huawei P40 Lite 5G ufficiale: specifiche e prezzi

Huawei ha appena annunciato un nuovo modello nella sua serie di smartphone P40: Huawei P40 Lite 5G, una versione aggiornata di P40 Lite che la società ha lanciato due mesi fa. Huawei P40 Lite 5G offre un SoC aggiornato, una fotocamera principale migliore e, naturalmente, supporto alle reti 5G.

Poche novità estetiche e qualche cambiamento nella scheda tecnica rendono questo smartphone non proprio una novità ma quanto un aggiornamento del vecchio modello. Tra l’altro, anche in questo caso non vi è il supporto ai Google Mobile Services.

Specifiche Huawei P40 Lite 5G Dimensioni e peso 162.31 x 75 x 8.58 mm

189g Display 6.5″ FHD+ (2400 x 1080) LTPS LCD;

Foto sul display

HDR10

Valore NTSC di 96% SoC HiSilicon Kirin 820 1x ARM Cortex-A76-based core @ 2.36GHz

3x ARM Cortex-A76-based cores @ 2.22GHz

4x ARM Cortex-A55-based efficiency cores @ 1.84GHz Mali-G57MP6 GPU RAM e Storage 6GB RAM + 128GB UFS 2.1 Batteria e ricarica 4,000 mAh

40W ricarica rapida proprietaria Fotocamere posteriori Photo: Principale: 64 Sony IMX582, f/1.8

64 Sony IMX582, f/1.8 Ultra grandangolare: 8MP, f/2.4

8MP, f/2.4 Super Macro: 2MP, f/2.4

2MP, f/2.4 Profondità: 2MP, f/2.4 Fotocamera frontale 16MP f/2.0 Altre specifiche jack audio da 3,5 mm

Bluetooth 5.1

Dual-frequency GPS

5G SA/NSA

NFC

USB Type-C, USB 2.0

Sensore di impronte capacitivo laterale Sistema operativo EMUI 10.1 basata su Android 10

Lo smartphone integra una batteria da 4.000 mAh, che è un downgrade dall’unità da 4.200 mAh presente sul P40 Lite.‌ Ma il rovescio della medaglia è rappresentato da una ricarica rapida da 40 W in grado di fornire il 70% della carica in 30 minuti, secondo Huawei.

Huawei P40 Lite 5G è offerto in tre colori: Space Silver, Crush Green e Midnight Black. È disponibile per il preordine già in questo momento e sarà in vendita in tutta Europa a partire dal 29 maggio al prezzo di 399 euro.

