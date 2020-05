Samsung Galaxy A21 in rampa di lancio come uno smartphone entry-level con fotocamera da 48MP

Samsung sa benissimo che, nonostante gli smartphone che attirano maggiormente l’attenzione siano i top di gamma e quelli flessibili, i modelli che vendono maggiormente sono quelli della serie Galaxy A dotati di prezzi più contenuti. A questo proposito, il colosso coreano si sta preparando a lanciare il nuovo Samsung Galaxy A21, modello entry-level le cui specifiche sono recentemente emerse in rete.

I rumor sul Samsung Galaxy A21 indicano la presenza di un grande display da 6,5 pollici, anche se la risoluzione sarà di soli 1600 x 720 pixel. All’interno del display ci sarà una fotocamera nell’angolo a sinistra per massimizzare l’area dello schermo e aggiungere un po’ di “stile 2020”.

Fra le altre caratteristiche venute fuori da questo leak troviamo che Samsung utilizzerà un nuovo SoC proprietario interno, l’Exynos 850 con CPU octa core. Esso sarà abbinato a 3 GB di RAM, rendendolo ideale per un utilizzo standard senza troppe pretese. Lo spazio di archiviazione sarà disponibile nelle opzioni da 32 GB e 64 GB e, poiché si tratta di un modello Samsung, sarà scontata la presenza di un lettore di schede microSD.

Completando la scheda tecnica, troveremo quattro fotocamere, tra cui un sensore principale da 48 MP e un grandangolo. Ci sarà anche il chip NFC (per sfruttare al meglio Samsung Pay e la carta di debito in arrivo in estate), Bluetooth 5.0 e un jack per cuffie.

Il dispositivo sarà disponibile in tre varianti con un prezzo di partenza di €199, collocandolo saldamente nel mercato di fascia bassa anche se, almeno in Italia, tale fascia di mercato è dominata da altri modelli come il Redmi Note 8T.

In attesa dell’ufficialità del Samsung Galaxy A21, vi vogliamo ricordare che Samsung potrebbe essere al lavoro anche su un Galaxy Fold Lite.

VIA FONTE