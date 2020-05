WhatsApp Business: arriva la sincronizzazione con le pagine Facebook

WhatsApp è una delle piattaforme di messaggistica più popolari al mondo e, quando gli sviluppatori hanno lanciato WhatsApp Business nel 2018, ha fornito alle aziende un ottimo modo per connettersi con i clienti. E ora le cose stanno diventando un po’ più semplici per le aziende che usano il servizio, in quanto saranno in grado di collegare la pagina Facebook della loro azienda a WhatsApp Business al fine di sincronizzare le informazioni e migliorare la personalizzazione degli annunci.

Gli utenti di WhatsApp Business possono collegare la propria pagina Facebook e scegliere di sincronizzare dettagli quali orari di apertura, indirizzo della sede, collegamenti a siti Web e altro. Per fare ciò, basta andare su Impostazioni aziendali -> Account collegati. Si può anche scegliere più di una categoria per la propria attività navigando in Impostazioni attività -> Profilo aziendale -> Modifica profilo -> Categorie in cui è possibile visualizzare e cercare le etichette che si desidera vengano visualizzate dai clienti.

Vale la pena notare che si ha bisogno delle ultime versioni delle app sia di Facebook sia di WhatsApp Business affinché questo funzioni. Questa sembra una bella aggiunta per gli imprenditori che aiuterà a semplificare e accelerare il loro carico di lavoro online.

Certo, per coloro sono spaventati di come quest’unione fra i due servizi possa modellarsi anche nella versione consumer non sarà proprio una bella notizia. Ricordiamo infatti che Facebook, nonostante non abbia ancora influenzato in maniera pesante lo sviluppo di WhatsApp, non ha smesso di pensare all’introduzione di ulteriori sistemi di monetizzazione della piattaforma con oltre 2 miliardi di utenti nel mondo. Che una cosa simile ma legata agli account utente arriverà anche nella versione consumer?

