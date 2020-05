DOOM 64 disponibile su Google Stadia (gratis per chi ha acquistato DOOM Eternal)

Esattamente come promesso, coloro che hanno acquistato Doom Eternal su Google Stadia stanno ricevendo in regalo una copia di DOOM 64, il classico del 1997.

Si tratta di un ottimo regalo anche perché Doom 64 è costituito da 32 livelli originali, il che significa un certo numero di ore di intrattenimento. Sottolineiamo che questo è un remaster, per cui la qualità grafica è migliore rispetto alla versione originale di 23 anni fa. In altre parole, la grafica è stata aggiornata in modo da non essere allungata e sfocata sui moderni schermi ad alta risoluzione, ma conserva comunque l’aspetto pixelato profondamente brutto dell’originale.

Nel caso in cui non aveste acquistato Doom Eternal su Google Stadia, sappiate che potete acquistare Doom 64 al prezzo di 4,99 euro.

The cult classic DOOM 64 arrives on Stadia today. Experience this atmospheric take on DOOM’s FPS action across 32 action packed levels.

If you picked up DOOM Eternal before April 3, it’s yours for free! Check out our blog for all the details: https://t.co/clFR3uWkVS pic.twitter.com/AzJWF3TUcH

— Stadia (@GoogleStadia) May 12, 2020