Samsung al lavoro su un Galaxy Fold Lite?

Samsung è stata la prima grande aziende ad entrare nel mercato degli smartphone flessibili con il Galaxy Fold. Al di là dei problemi di costruzione che ne hanno fatto ritardare l’arrivo sul mercato di diversi mesi, la diffusione dello smartphone è stata limitata per il suo elevato prezzo di oltre 2500 euro. È per questo che Samsung, dopo il lancio del Galaxy Z Flip, potrebbe essere al lavoro su un presunto Galaxy Fold Lite.

Max Weinbach di XDA, noto per le sue predizioni spesso accurate relative a Samsung, ha twittato alcuni dettagli su questo presunto nuovo smartphone flessibile.

I have some info on the Galaxy Fold Lite. -Galaxy Fold Lite 4G

-256GB storage

-Mirror Black, Mirror Purple

-Display has no UTG

-Will be equipped with a mix of 2018/19/20 parts

-outside will probably have a smaller display (not like on Fold, but more like the Z Flip) — Max Weinbach (@MaxWinebach) May 12, 2020

Secondo lui, il modello Lite avrà lo stesso fattore di forma di piegatura verticale dell’originale Fold, ma il suo display secondario sarebbe molto più piccolo, come quello appena utilizzabile su Z Flip. Lo schermo interno principale manterrà probabilmente il tradizionale strato di polimero plastico e non adotterà il vetro ultrasottile di Z Flip, presumibilmente per mantenere bassi i prezzi.

Il presunto Galaxy Fold Lite avrebbe però dei materiali di costruzione di alta qualità, saltando il retro in policarbonato di altri smartphone Galaxy Lite.

In termini di specifiche interne, la previsione più prevalente in rete è che utilizzerà componenti prelevati da smartphone Samsung degli anni passati, anche se rimane viva la possible presenza del processore Snapdragon 865 (anche se senza modem 5G) e 256 GB di spazio di archiviazione.

Per quanto riguarda il suo prezzo, Fold Lite potrebbe costare $1100 negli USA, che non è affatto economico, ma è ancora un significativo passo in avanti rispetto al Galaxy Fold. Come il leaker spiega in un tweet seguente, questi dettagli dovrebbero essere presi con il beneficio del dubbio.

VIA FONTE