Google Earth si rinnova con una nuova “esperienza di ricerca” su Android, iOS e web

Google ha appena annunciato il lancio di un aggiornamento rivoluzionario per il servizio Google Earth con l’introduzione di una “nuova esperienza di ricerca” . Oltre a essere semplicemente più accattivante, il nuovo layout mostra la cronologia delle ricerche, offre contenuti in primo piano e viste imperdibili e consente di cercare livelli di dati e luoghi.

Google Earth è ormai da diversi anni passato in secondo piano (a livello consumer) grazie ai miglioramenti netti apportati a Google Maps ma continua a essere estremamente importante in ambito scolastico e di ricerca. Nonostante si parli da tempo di una possibile fusione dei due servizi, al momento ognuno dei due va per la propria strada.

La nuova versione di Google Earth è stata arricchita di funzionalità che nessuno come Google riusce a padroneggiare: la ricerca avanzata e predittiva.

La tua esperienza di ricerca ora inizierà con i contenuti in primo piano, dove vedere le visualizzazioni e la cronologia delle ricerche personalizzate. All’avvio della ricerca, verranno visualizzati i suggerimenti suddivisi per tipo che consentono di scegliere rapidamente un risultato. Dopo aver inserito un termine di ricerca, vedrai i risultati suddivisi per tipo e puoi scorrere attraverso di essi per restringere la ricerca di ciò che stai cercando.

L’aggiornamento di Google Earth che introduce queste novità è disponibile sia su Android sia su iOS e sul web. Insomma, un rinnovamento a 360° che non lascia nessuna piattaforma indietro.

Nel caso non aveste ancora ricevuto la notifica di aggiornamento sul vostro smartphone, vi basterà cliccare sul nostro link sottostante che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.

Google Earth | Download

In alternativa, potete visualizzare la versione web del servizio dove, ripetiamo, sono state apportate le stesse novità.

VIA FONTE