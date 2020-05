Android 10 in fase di rilascio su Sony Xperia 10 e 10 Plus

Gli sviluppatori di Sony hanno iniziato il roll out dell’aggiornamento ad Android 10 per gli smartphone Sony Xperia 10 e 10 Plus.

Come spesso accade, il roll out è stato avviato in maniera controllata, tanto che abbiamo avuto riscontri solo da alcuni utenti in Russia. Non dovrebbe però volerci più di qualche giorno affinché l’aggiornamento OTA venga esteso a tutti i mercati dell’Europa.

Oltre a tutte le solite novità che sono presenti nel codice AOSP di Android 10, come una maggiore privacy, nuove gesture di navigazione e una modalità dark universale, l’aggiornamento di Sony include anche il livello di patch di sicurezza di marzo 2020 e ottimizzazioni varie.

Non vogliamo essere negativi ma il fatto di un rilascio iniziale così limitato potrebbe essere dovuto al fatto che in alcuni degli altri smartphone Sony aggiornati ad Android 10 sono stati riscontrati dei bug. Chiaramente la speranza per coloro sono in possesso di Sony Xperia 10 o 10 Plus è quella che il colosso giapponese sia riuscita a risolvere i problemi e che l’aggiornamento sia quanto più stabile possibile.

