Sony WF-SP800N ufficiali: auricolari TWS con 26 ore di autonomia

Sony è fra le più popolari aziende quando si tratta di cuffie ed auricolari, con alcuni suoi modelli che vengono considerati fra i migliori in assoluto. Quest’oggi vi parliamo dei nuovi Sony WF-SP800N, auricolari TWS che, pur non essendo la migliore offerta del colosso giapponese, prendono in prestito molte delle funzioni del modello premium WF-1000XM3.

In particolare, le Sony WF-SP800N possono contare sia sulla tecnologia di riduzione digitale del rumore ambientale che della Ambient Sound Mode. Il primo si spiega da solo, e il secondo si è fatto strada nelle recenti cuffie Sony per tenere informati su ciò che vi circonda. Inoltre, Adaptive Sound Control modifica automaticamente le impostazioni del suono ambientale in base all’attività e alla posizione correnti, se salvate nell’app companion.

Le Sony WF-SP800N sono auricolari TWS certificati IP55 per sopravvivere alle sessioni di allenamento. Ogni auricolare può ricevere un singolo flusso audio dal dispositivo sorgente, dispone di controlli touch e consente di parlare con l’assistente vocale del telefono.

Sony afferma che con la cancellazione del rumore disattivata, questi auricolari possono durare ben 13 ore con una singola ricarica, con la custodia che fornisce energia per ulteriori 13 ore. Nel caso venisse attivata la funzione ANC, la durata della batteria scenderebbe a 9 ore, che è ancora abbastanza decente. Inoltre, una ricarica rapida di 10 minuti può fornire un’autonomia di circa un’ora.

Purtroppo non ci sono ancora indicazioni circa il prezzo di vendita, anche se l’azienda ha comunicato che le WF-SP800N saranno disponibili a partire dal mese di luglio nei colori nero, blu e bianco. Negli USA stanno venendo proposti a 199 dollari, un prezzo inferiore di 30 dollari al modello di fascia alta.