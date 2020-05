Top 5 Settimana 18 2020: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 18 2020.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 18 2020 parlando di Redmi Note 9 e Redmi Note 9 Pro, i quali saranno disponibili in Italia entro la fine di maggio. Configurazioni, prezzi, disponibilità e canali di vendita per il mercato italiano saranno comunicati nelle prossime settimane.

Il mercato degli smartphone non è immune dagli effetti del coronavirus: le spedizioni in tutto il mondo sono diminuite del 13% su base annua a causa del coronavirus. Le aziende hanno spedito solo 272 milioni di unità nel primo trimestre 2020, che è il valore più basso dal 2013. E pensare che il 2020 doveva essere l’anno della ripresa per questo settore.

L’utilizzo dello smartphone per i pagamenti NFC in mobilità nei negozi oppure l’uso di carte contactless sembra che sia aumentato a dismisura durante questo periodo di pandemia da coronavirus. La paura di toccare con mano i soldi sembra essere la forza trainante di un mercato che, secondo Mastercard, è cresciuto del 40% in questo periodo.

Sembra che l’intera linea Amazon di tablet Fire di settima generazione stia ora ricevendo un aggiornamento a FireOS 6. Tuttavia, da coloro che hanno già installato l’aggiornamento abbiamo appreso che anche FireOS 6 è un sistema operativo basato su Android 5.1 Lollipop.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 18 2020 con il roll out dell’aggiornamento OTA con le patch di sicurezza di maggio 2020 per il Samsung Galaxy Note 10.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 19 2020.