Nvidia GeForce NOW si arricchisce del supporto DLSS 2.0 e di 21 nuovi giochi

Torniamo a parlare di Nvidia GeForce NOW, il servizio di game streaming che sta dando per ora il maggiore filo da torcere a Google Stadia, anche se sta perdendo pezzi a destra e a manca. Dopo aver perso i giochi di Codemaster, Nvidia ha annunciato il lancio di 21 nuovi titoli sul servizio insieme col supporto alla nuova tecnologia DLSS 2.0.

La tecnologia DLSS 2.0 utilizza la IA delle schede RTX per consentire “la prossima generazione di prestazioni e grafica”. È la rete neurale di deep learning migliorata di NVIDIA che “aumenta i frame rate generando immagini belle e nitide per i giochi”.

DLSS 2.0 è inizialmente supportato da Control, mentre MechWarrior 5: Mercenaries e Deliver Us The Moon otterranno il supporto in futuro.

Per quanto riguarda l’aggiunta dei nuovi giochi, ecco l’elenco completo di nuovi giochi che sono stati aggiunti a Nvidia GeForce NOW questa settimana.

Moving Out

SnowRunner (Epic Games Store)

Amnesia: The Dark Descent

Assassin’s Creed Brotherhood (Uplay)

Battle Chasers: Nightwar

Dead Island Definitive Edition

Drug Dealer Simulator

Earth 2160

Fire Pro Wrestling World

Medieval Engineers

Might & Magic Heroes VII – Trial by Fire (Uplay)

S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl

Saints Row 2

Sanctum 2

SpellForce – Platinum Edition

Steel Division: Normandy 44

The Council – Episode 1

THE KING OF FIGHTERS XIII

Trainz: A New Era

YLands

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che il mondo dei servizi di game streaming si sta per fare molto più concorrenziale:

Sony si sta preparando a rivoluzionare PlayStation Now in occasione del lancio di PS5

Microsoft lancerà ufficialmente il Project xCloud con il lancio della Xbox Series X

Amazon sta sfrttando la piattaforma AWS per sviluppare un servizio di game streaming dotato di nome in codice Project Tempo.

VIA