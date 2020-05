OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro compatibili con Google Stadia

Rimaniamo in ambito gaming e, dopo avervi comunicato la data di arrivo nel mercato italiano dei nuovi top di gamma Black Shark 3 e Black Shark 3 Pro, spostiamo la nostra attenzione verso Google Stadia per due novità appena annunciate: la prima riguarda la compatibilità con OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro mentre la seconda ha a che fare con la funzionalità di cattura degli screenshot dallo Stadia Controller.

Google Stadia è stato annunciato a giugno 2019 come un servizio universale che non richiedeva alcun hardware specifico. Tuttavia, fino a ora sono stati solo una manciata gli smartphone compatibili (inizialmente erano solo i Pixel, poi la lista è stata espansa). L’aggiunta dei due nuovi OnePlus 8 non è certamente la notizia che tutti noi aspettavamo (soprattutto coloro che hanno deciso di provare il servizio Stadia Pro gratis per 2 mesi) ma è comunque un piccolo passo in avanti verso l’obiettivo dell’universalità.

L’altra novità riguarda il tasto “Capture” dello Stadia Controller. Tale tasto (nella foto sopra, è quello con le parentesi quadre vicino al centro) ora fa esattamente quello che dovrebbe fare quando lo si utilizza su un dispositivo Android. Un recente aggiornamento ha implementato la possibilità di catturare schermate e clip sui telefoni Android.

La notizia è stata originariamente notata su Reddit ma adesso è stata confermata ufficialmente in un post sul blog di Google. In precedenza, il pulsante non faceva nulla sui dispositivi mobili se non fornire un pop-up che invitava gli utenti a provare il servizio su una TV (via Chromecast Ultra) o nel browser.

Fino ad ora, per catturare uno screenshot mentre si giocava a Google Stadia su un dispositivo mobile bisognava usare la scorciatoia dello smartphone (tasto power + volume giù).

Esattamente come per la compatibilità dei nuovi OnePlus 8, l’aggiornamento porta Google Stadia un passo più vicino a mostrare la parità su tutti gli schermi.

