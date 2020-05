Black Shark 3 e Black Shark 3 Pro: lancio europeo fissato per l’8 maggio

Attraverso un aggiornamento social e il lancio di un nuovo concorso a premi sul sito ufficiale, abbiamo scoperto che i nuovi smartphone da gaming Black Shark 3 e Black Shark 3 Pro saranno disponibili in Europa (e quindi anche in Italia) a partire dall’8 maggio.

Questi due smartphone sono stati sviluppati per avere quante più caratteristiche possibili orientate verso al gaming: dal SoC Qualcomm Snapdragon 865 al sistema di raffreddamento a vapore, passando per i PIN di ricarica magnetici sul retro che danno maggiore libertà per giocare e ricaricare in maniera wireless e arrivando fino ai tasti dorsali personalizzabili, si tratta di vere e proprie console da gaming con a bordo Android.

Scheda tecnica

La scheda tecnica completa dei due Black Shark 3 è la seguente:

Display da: Versione standard: 6,7 pollici AMOLED con risoluzione Full HD+ di 2400 x 1080 pixel e refresh rate a 90 Hz, frequenza di campionamento del tocco a 270 Hz e supporto MEMC 2.0 con certificazione HDR10+ Versione Pro: 7,1 pollici AMOLED con risoluzione QHD+ di 3120 x 1440 pixel , refresh rate a 90 Hz, frequenza di campionamento del tocco a 270 Hz e supporto MEMC 2.0 con certificazione HDR10+

SoC Qualcomm Snapdragon 865 con modem Snapdragon X55 e doppio sistema di dissipazione del calore con camera di vapore su entrambi i lati della scheda logica + cover con ventola incorporata opzionale

con modem Snapdragon X55 e doppio sistema di dissipazione del calore con camera di vapore su entrambi i lati della scheda logica + cover con ventola incorporata opzionale RAM da 8/12 GB LPDDR5

Memoria interna da 128/256 GB UFS 3.0

Fotocamere posteriori: Grandangolare da 64 MP Ultra grandangolare da 13 MP Sensore di profondità da 5 MP

Fotocamera anteriore da 20 MP f/2,0

Batteria da: Standard: 4.720 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65W (da 0 al 100% in soli 38 minuti, 2.780 mAh in 15 minuti) e alla ricarica wireless a 18W Pro: 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65W e alla ricarica wireless a 18W

Sensore di impronte digitali ottico sotto lo schermo

Connettività 5G (NSA e SA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB C, jack, GPS, Glonass, Beidou

Tasti meccanici L1 + R1 da 21 mm a scomparsa (pop-up) sul bordo destro e Dual Speaker (solo modello Pro)

da 21 mm a scomparsa (pop-up) sul bordo destro e Dual Speaker (solo modello Pro) Sistema operativo Android 10 con Joy UI 11

Colorazioni Black, Silver, Blue e Pink

Purtroppo non sappiamo ancora quali saranno i prezzi per il mercato europeo.

Concorso a premi Black Shark 3

Per quanto riguarda il concorso, fino al 7 maggio Black Shark sta ospitando un concorso a premi sul suo sito che permette di vincere un totale di 85 premi alle persone in grado di completare tutti e sette i minigiochi e le attività.

Questi premi includono buoni da € 10, € 30 e € 50 per un Black Shark 3 o 3 Pro, un coupon del 25% per l’acquisto di un telefono Black Shark 3 e un accessorio e un coupon di metà per una CPU FunCooler Pro Fan. Insomma, si tratta di un qualcosa che ha lo scopo di invogliare gli utenti ad acquistare i nuovi arrivi.