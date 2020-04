Amazon aggiorna i propri Fire Tablet a FireOS 6

I tablet Fire di Amazon sono innanzitutto dispositivi pensati per il consumo multimediale e per la gioa dei bambini e, dato il loro prezzo estremamente basso, forse non sorprende che raramente ricevano importanti aggiornamenti del sistema operativo. L’ultimo tablet Fire a ricevere un aggiornamento del sistema è stato il Fire HD 6 2014, che è stato aggiornato da FireOS 4.xa 5.x. Tuttavia, sembra che l’intera linea Amazon di tablet Fire di settima generazione stia ora ricevendo un aggiornamento a FireOS 6.

Per chi non lo sapesse, FireOS è una versione fork di Android, ovvero un sistema operativo proprietario sviluppato sulla base del codice sorgente open source di Android (il codice AOSP). Visti i trascorsi fra Amazon e Google e il fatto che si tratti di un fork di Android, sui tablet Fire di Amazon non sono presenti i Google Play Services di default (è comunque possibile installarli attraverso una mod).

Il sito di supporto di Amazon afferma che FireOS 6 è ora disponibile per Fire HD 10, Fire HD 8 e Fire 7 di 7a generazione, tutti rilasciati nel 2017. Fino ad ora, solo FireOS 5.3 era disponibile per i modelli, basato su Android 5.1 Lollipop. Tuttavia, da coloro che hanno già installato l’aggiornamento abbiamo appreso che anche FireOS 6 è un sistema operativo basato su Android 5.1 Lollipop.

Amazon non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito ma sarebbe strano che una serie di tablet lanciati quattro anni fa e con un prezzo di vendita davvero basso rispetto alle altre alternative disponibili fossero una priorità in termini di aggiornamenti, anche per un’azienda come Amazon.

In attesa di una risposta da parte di Amazon, vi vogliamo ricordare che Amazon è al lavoro su Project Tempo, il rivale di Google Stadia.

