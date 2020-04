Realme X50m 5G con SD765G e display a 120Hz presentato ufficialmente

A distanza di sole 24 ore da quando vi abbiamo comunicato del nuovo Nubia Play 5G e del suo straordinario display AMOLED a 144Hz, rimaniamo sull’argomento “refresh rate elevato” comunicandovi che Realme ha presentato ufficialmente il nuovo Realme X50m 5G.

Specifiche Realme X50m 5G Dimensioni e peso 163.8×75.8×8.9 mm

194g Display 6.57 pollici FHD+ LCD

1080 x 2400

120Hz SoC Qualcomm Snapdragon 765G: 1x Kryo 475 (ARM Cortex-A76) Prime core @ 2.4GHz 1x Kryo 475 (ARM Cortex-A76) Performance core @ 2.2GHz 6x (ARM Cortex-A55) Efficiency cores @ 1.8GHz

Adreno 620 RAM & Storage 6GB/128GB

8GB/128GB Batteria e ricarica 4,200mAh

30W DART Sensore di impronte Capacitivo sul lato Fotocamere posteriori 48MP, f/1.8, 6P lens

8MP 119° wide-angle, f/2.3

2MP monocromatico, f/2.4

2MP macro, f/2.4 Fotocamere anteriori 16MP Sony IMX471, f/2.0

2MP, f/2.4 Sistema operativo Realme UI basata su Android 10

Come potete vedere, al di là del display LCD e di una batteria meno capiente, il nuovo Realme X50m 5G non è tanto diverso dall’altrettanto nuovo Nubia Play 5G. Di fatto, i due vanno a scontrarsi sulla stessa fascia di mercato e con lo stesso target di utenza.

Purtroppo Realme X50m 5G è stato annunciato solo nella sua versione cinese a un prezzo di 1,999 CNY (circa 260 euro) per la variante da 6 GB RAM, mentre la variante da 8 GB RAM ha un prezzo di 2,299 CNY (circa 305 euro). Il dispositivo sarà disponibile in due varianti di colore: Galaxy White e Starry Blue e sarà in vendita in Cina a partire dal 29 aprile.

Considerando che Realme ha una forte presenza nel mercato italiano, è lecito attendersi che lo smartphone (o una variante pensata per l’Europa) arrivi nel nostro mercato al più presto.

