Nubia Play 5G ufficiale: prestazioni per il gaming, prezzo di fascia media

Nubia non è certo il produttore più popolare qui in Italia ma, grazie ai suoi smartphone legati al gaming e al rapporto qualità prezzo molto favorevole, sta cominciando a farsi un nome anche nel Bel Paese. L’ultimo smartphone che ha presentato è il Nubia Play 5G.

Si tratta di uno smartphone di fascia alta che porta con se alcune caratteristiche molto interessanti, soprattutto legate al mondo del gaming.

Il cavallo di battaglia di Nubia Play 5G è il display AMOLED da 6,65 pollici senza notch o fori che offre una frequenza di aggiornamento da 144Hz, una frequenza di campionamento touch da 240Hz e supporta fino a 4096 livelli di regolazione automatica della luminosità. Vale la pena notare che Nubia Play 5G è solo il secondo telefono sul mercato che offre una frequenza di aggiornamento dello schermo a 144Hz (il primo è stato il Nubia Magic 5G).

La scelta curiosa di non integrare un notch o un foro ma di usare una sottile cornice superiore per la fotocamera anteriore e altri sensori è decisamente contro tendenza. Tuttavia, visto il target di mercato, siamo d’accordo con questa scelta, poiché ha senso su un telefono da gaming in cui le cornici offrono un’area di presa migliore.

Specifiche Nubia Play 5G Dimensioni e peso 171.7 x 78.5 x 9.1 mm

21og Display 6.65″ FHD+ (2340 x 1080) Super AMOLED con 144Hz refresh rate (240Hz Touch Response Rate), 4096 livelli di luminosità e sensore di impronte digitali ottico SoC Qualcomm Snapdragon 765G: 1x Kryo 475 (ARM Cortex-A76) Prime core @ 2.4GHz

1x Kryo 475 (ARM Cortex-A76) Performance core @ 2.2GHz

6x (ARM Cortex-A55) Efficiency cores @ 1.8GHz Adreno 620 GPU RAM e Storage 6GB LPDDR4X + 128GB UFS 2.1

8GB + 128GB

8GB + 256GB Batteria e ricarica 5,100 mAh

30W ricarica rapida cablata via USB PD Fotocamere posteriori Principale: 48MP Sony IMX582, f/1.79

48MP Sony IMX582, f/1.79 Ultra grandangolare: 8MP

8MP Macro: 2MP

2MP Profondità: 2MP Fotocamera anteriore 12MP Connettività 3.5mm headphone jack

Bluetooth 5.1

GPS a doppia frequenza

5G SA/NSA

Tasti capacitivi dorsali mappabili Sistema operativo Nubia UI 8.0 basata su Android 10

Purtroppo al momento Nubia Play 5G è disponibile solo in Cina in cui viene venduto a:

6GB + 128GB: CNY 2,399 (circa 310 euro)

8GB + 128GB: CNY‌ 2,699 (circa 360 euro)

8GB + 256GB: CNY 2,999 (circa 405 euro)

VIA