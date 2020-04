Nokia 7.2, Nokia 4.2 e Nokia 3.2 si aggiornano ad Android 10 in Italia

HMD ha comunicato ufficialmente che i modelli italiani di Nokia 7.2, Nokia 4.2 e Nokia 3.2 stanno ricevendo l’aggiornamento ad Android 10 in queste ore attraverso un file OTA.

Questi tre smartphone vanno ad affiancare gli altri 9 dispositivi dell’azienda finlandese che hanno ricevuto l’aggiornamento all’ultimo sistema operativo Android dal suo lancio ufficiale. Parliamo di Nokia 7.2, Nokia 4.2, Nokia 3.2, Nokia 6.1, Nokia 7.1, Nokia 7 Plus, Nokia 9 PureView, Nokia 8.1 e Nokia 2.2

Fra le novità che l’aggiornamento ad Android 10 apporta su Nokia 7.2, Nokia 4.2 e Nokia 3.2 troviamo:

Ricordiamo che HMD ha deciso di far entrare tutti i propri smartphone all’interno del programma Android One, per cui l’interfaccia grafica e l’esperienza utente che si ha con gli smartphone Nokia è molto simile a quella dei Google Pixel.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo segnalare che in rete è stato segnalato che anche il Nokia 2.3 ha iniziato a ricevere l’aggiornamento ufficiale ad Android 10, nonostante HMD non lo abbia incluso nel comunicato:

Nokia 2.3 users, now is your chance to update to Android 10! All performance-enhancing features are now available! Check here for more details and the availability in different countries https://t.co/umGaRupGz9@Nokiamobile #Android10 #Nokia2dot3 pic.twitter.com/NRFETJCqOV

— Juho Sarvikas (@sarvikas) April 22, 2020