Epic getta la spugna: Fortnite arriva ufficialmente sul Play Store

Fortnite è senza dubbio il gioco più popolare in questi ultimi tempi e il suo arrivo su dispositivi mobile non ha fatto altro che aumentare ancora di più la sua popolarità. La software house Epic Games tuttavia ha combattuto molto contro i “monopoli” dell’App Store su iOS e del Google Play Store su Android. Mentre su iOS non ha potuto fare molto, su Android ha deciso di non affidarsi al Play Store ma di pubblicare il gioco direttamente sul proprio Epic Store.

Il tutto è stato fatto per evitare la fetta del 30% che sia Apple che Google percepiscono non solo su ogni acquisto dai rispettivi store ma anche su ogni acquisto in-app. Tuttavia, sembra che dopo molte battaglie la società abbia finalmente ceduto, poiché Fortnite è finalmente arrivato sul Play Store.

In una dichiarazione rilasciata a Polygon, Epic Games ha affermato che:

Misure tecniche e commerciali mettono in svantaggio tutte le app e i giochi distribuiti al di fuori del Play Store: dopo 18 mesi di disponibilità di Fortnite su Android al di fuori del Google Play Store, siamo arrivati ​​a una realizzazione di base: Google mette il software scaricabile al di fuori del Play Store in svantaggio, attraverso misure tecniche e commerciali spaventose, pop-up di sicurezza ripetitivi per software scaricato al di fuori della sua piattaforma, accordi e transazioni restrittivi con produttori e operatori e “sistemi di sicurezza” come Google Play Protect per bloccare completamente il software scaricato al di fuori del Play Store. Per questo motivo, abbiamo lanciato Fortnite per Android sul Google Play Store. Continueremo a utilizzare l’app Epic Games e Fortnite anche al di fuori di Google Play. Speriamo che Google riveda le sue politiche e i rapporti commerciali nel prossimo futuro, in modo che tutti gli sviluppatori siano liberi di raggiungere e impegnarsi su Android e nel Play Store attraverso servizi aperti, compresi i servizi di pagamento, che possono competere su un parità di condizioni”.

Vale la pena notare che Android come piattaforma non ha posto ulteriori restrizioni sull’installazione di applicazioni da APK per diversi anni e rimane immensamente più aperto di iOS che non consente affatto app esterne.

