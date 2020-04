Google sta rilasciando dei controlli per personalizzare la sensibilità di “OK Google”

Nonostante l’utilità degli smart speaker e degli smart display con a bordo Google Assistant è molto elevata (dalle sveglie ai risultati sportivi, passando per la musica al calendario), molto spesso ci capita che, durante una conversazione in famiglia o quando guardiamo la TV, tali dispositivi interpretano frasi simili a “Hey Google” e “OK Google” e si risveglino. Molto probabilmente non è una cosa che accade solo a noi, visto che Google ha iniziato a rilasciare un aggiornamento che introduce dei controlli per personalizzare la sensibilità delle wake words.

Lo scorso settembre Google ha annunciato nuove funzionalità incentrate sulla privacy per Google Assistant. Una delle nuove funzionalità più interessanti riguardava la sensibilità per il comando vocale “OK / Hey Google”.

Google non ha annunciato quando la funzionalità sarà attiva ma nell’ultima versione dell’app Google Home (versione 2.21.1.10) abbiamo avuto modo di accedere alla sezione relativa alla sensibilità di “Hey Google”. Toccando questa opzione si apre l’app Google con l’opzione per controllare la sensibilità delle hotword. Gli utenti possono scegliere tra “Meno sensibile”, “Predefinito” o “Più sensibile”. Solo l’account principale può modificare le impostazioni per un particolare smart speaker o display intelligente.

Un portavoce di Google ha riferito a The Verge che questa funzione di sensibilità sta venendo rilasciata “in maniera graduale”, il che probabilmente significa che arriverà come aggiornamento lato server per la maggior parte degli utenti.

In attesa che l’aggiornamento diventi disponibile per tutti, vi vogliamo ricordare che il riconoscimento delle hotword è l’unica cosa che avviene offline con gli smart speaker e gli smart display: tutto il resto viene inviato nei server remoti per l’analisi.

VIA FONTE