Samsung Galaxy Fold 2 con SD865+ e display flessibile a 120Hz

Nonostante il Samsung Galaxy Fold sia stato il primissimo smartphone flessibile venuto fuori dalle fucine di un produttore di livello mondiale, non ha avuto molto successo nel mercato a causa non solo del prezzo molto elevato (oltre 2500 euro) ma anche della fragilità intrinseca della prima generazione di display flessibili. È per questo che con il Samsung Galaxy Fold 2 si hanno molte più speranze.

La maggior parte delle nuove informazioni che abbiamo appreso provengono da una società chiamata Display Supply Chain Consultants o DSCC.

Prima di riassumere il rapporto, vale la pena ricordare che DSCC afferma che Fold 2 è chiamato “Project Champ” mentre sono state trovate prove nel codice sorgente del kernel che si riferisce al dispositivo come Project Winner2. Non siamo quindi sicuri se Project Champ abbia un nome in codice diverso per Galaxy Fold 2 o se si tratti di un dispositivo completamente diverso. Al momento, supponiamo che questi due dispositivi siano gli stessi modelli ma a cui fanno riferimento due nomi in codice diversi.

Ad ogni modo, DSCC menziona le specifiche del prossimo Samsung Galaxy Fold 2 e di altri dispositivi flessibili in arrivo. Per quanto riguarda il Samsung Galaxy Fold 2, l’azienda afferma che il display principale sarà di tipo Dynamic AMOLED da 7,59 pollici.

La struttura alla base si baserà sulla tecnologia LTPO, o ossido policristallino a bassa temperatura, che consentirà una frequenza di aggiornamento variabile e una migliore efficienza energetica (la stessa presente nei display degli ultimi Apple Watch). Secondo quanto riferito, il display avrà una risoluzione di 2213 x 1689 pixel e la densità dei pixel sarà di 372 ppi. DSCC afferma inoltre che il display avrà una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Per quanto riguarda la fotocamera sul display principale, DSCC afferma che Samsung voleva realizzare una fotocamera in-display, ma non ha potuto rispettare i tempi di spedizione originali. Invece, secondo quanto riferito, il Fold 2 avrà un foro per la fotocamera del display principale. A protezione del tutto ci sarà del vetro e non la plastica: si parla dell’UTG, noto anche come Ultra Thin Glass, in maniera simile a quello visto sul Galaxy Z Flip.

DSCC inoltre fa menzione il display anteriore sarà da 6,23 pollici con una risoluzione di 2267 × 819 pixel. Il pannello frontale avrà una frequenza di aggiornamento standard a 60Hz come l’originale Galaxy Fold. Questo display sarà un display Dynamic AMOLED ma con tecnologia LTPS o silicio policristallino a bassa temperatura. LTPS è molto simile a LTPO ma con efficienza ridotta.

Per il resto, il Samsung Galaxy Fold 2 supporterà la S Pen, sarà disponibile sia in versione 4G che in versione 5G ed entrambe avranno a bordo il Qualcomm Snapdragon 865 o il prossimo Qualcomm Snapdragon 865+ (a seconda della velocità di produzione della catena di fornitura).

