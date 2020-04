Cloverplay aggiunge i controlli touch a Google Stadia e Microsoft xCloud

Qualche settimana fa vi abbiamo parlato di un’applicazione molto interessante chiamata TouchStadia che permette di aggiungere i controlli touch per giocare ai titoli di Google Stadia, eliminando il bisogno di un controller. Adesso vogliamo fare il bis parlandovi di Cloverplay, un’app simile che aggiunge i controlli touch anche a Microsoft xCloud (in arrivo in beta nel mercato italiano).

Mentre TouchStadia può funzionare senza accesso root, funziona solo quando si gioca ai giochi Stadia tramite il browser mobile. In confronto, Cloverplay funziona con l’app ufficiale di Google Stadia e funziona anche con Microsoft xCloud.

Lo sviluppatore ha anche riassunto i vantaggi e gli svantaggi di Cloverplay rispetto a TouchStadia:

Vantaggi di TouchStadia rispetto a Cloverplay:

Funziona su qualsiasi dispositivo. (Puoi usare Xtadia su Android per far funzionare Stadia su dispositivi non approvati ufficialmente, ma Xposed è necessario per farlo funzionare.)

Non è richiesto l’accesso root.

Può essere combinato con Stadia+ se si utilizza un browser che supporta le estensioni (ad esempio Yandex).

Supporta layout di controllo personalizzati.

Vantaggi di Cloverplay rispetto a TouchStadia:

Consente di utilizzare l’app ufficiale (questo tende a produrre IME leggermente migliori).

Funziona con xCloud.

Significativamente più facile da usare (non sono richiesti script di copia o estensioni personalizzate).

I joystick sono visibili senza incorrere in ritardi aggiuntivi.

Ha il supporto per l’assistente specifico di Stadia e i pulsanti per gli screenshot.

L’app Cloverplay è disponibile sugli XDA Labs ed ha un costo di 1,99 euro. Lo sviluppatore però offre una prova gratuita di 2 giorni.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che Google Stadia Pro è disponibile in maniera gratuita per i primi due mesi. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo al nostro articolo di approfondimento.