Samsung Galaxy Tab S6 Lite ufficiale: riuscirà a competere con iPad?

Samsung è uno dei pochi produttori che crede nel mercato dei tablet Android, anche se di recente si è concentrato solamente nella fascia alta del mercato. A questo proposito e dopo una lunga serie di rumor e indiscrezioni, vi comunichiamo che il nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite è stato lanciato ufficialmente.

Come si intuisce facilmente dal nome, il Samsung Galaxy Tab S6 Lite è una versione depotenziata dell’attuale top di gamma Samsung Galaxy Tab S6. Di esso, a dirla tutta, trova spazio solo il nome.

Il Tab S6 Lite è un po’ più vicino al Tab S6 di quanto lo fosse il Tab S5e, poiché ha il pieno supporto S-Pen (ed è inclusa nella confezione, a differenza degli iPad). Tuttavia, la penna non sembra avere una batteria integrata per le gesture aeree e altre funzionalità wireless, come la S-Pen del Tab S6. In altre parole, si tratta dello stesso modello che si trova a bordo del Note 10 Lite.

Anche la RAM, la memoria di archiviazione di massa e le fotocamere sono state leggermente ridimensionate rispetto al Tab S6. Il display AMOLED è stato anche sostituito con un normale LCD, il che è una decisione un po’ strana, dal momento che il Tab S5e ha mantenuto lo schermo AMOLED di Tab S6.

Altre caratteristiche di Tab S6 Lite includono Android 10 con la One UI 2.1, inoltro di messaggi e chiamate da telefoni Samsung compatibili e tutte le solite funzionalità del software Samsung.

Processore Octa-Core @ 1.7GHz (2.3GHz boost) RAM 4GB Storage 64GB o 128GB (espandibile via microSD) Display 10.4″ 2000 x 1200 LCD S-Pen Si Fotocamera posteriore 8MP, 1080p @ 30FPS Fotocamera anteriore 5MP Connettività USB Type-C, 3.5mm headphone jack, 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0 Software Android 10 (One UI 2.1) Dimensioni 244.5 x 154.3 x 7.0, 467 g

Stranamente Samsung non ha comunicato il prezzo di vendita del nuovo arrivato. In precedenza si rumoreggiava un possible prezzo di 399 euro ma staremo a vedere non appena avremo l’informazione ufficiale.

VIA FONTE