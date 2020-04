OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro ufficiali: caratteristiche super ma anche con il prezzo non si scherza

Proprio come previsto, OnePlus ha presentato ufficialmente i nuovi smartphone OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro. Si tratta degli smartphone top di gamma che accompagneranno il marchio per il 2020 e, seppur ci troviamo di fronte a modelli dalle super specifiche, sfortunatamente anche i prezzi sono andati su (non tanto quanto alcuni concorrenti).

Schede tecniche

OnePlus 8 – Scheda Tecnica

Dimensioni di 160.2 x 72.9 x 8.0 mm

Peso di 180 grammi

Display Fluid AMOLED con risoluzione Full HD+ di 2400 x 1080 pixel, luminosità massima di 1100 nits e refresh rate di 90 Hz

SoC: Qualcomm Snapdragon 865 CPU: Kryo 585 octa-core a 2,84 GHz, 64-bit GPU: Adreno 560

RAM: 8/12 GB LPPDR 5

Memoria: 128 / 256 GB UFS 3.0 non espandibile

Fotocamere posteriori: Sensore principale 48 MP Sony IMX 586 OIS F/1.75 Ultra Wide 16 MP F/2.2 116° FOV Macro camera 2 MP F/2.4

Batteria: 4300 mAh con ricarica cablata da 30W

con ricarica cablata da 30W Connettività: 5G SA/NSA, WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC

GPS, GLONASS, GALILEO L1-L5

Sensori: Luminosità, Prossimità, accelerometro, giroscopio, magnetometro

OnePlus 8 Pro – Scheda Tecnica

Display Fluid AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione QHD+ di 1440 x 3168 pixels (553 ppi), luminosità massima di 1300 nits, refresh rate a 120 Hz e supporto HDR10+

SoC: Qualcomm Snapdragon 865 CPU: Kryo 585 octa-core a 2,84 GHz, 64-bit GPU: Adreno 560

RAM: 8/12 GB LPPDR 5

Memoria: 128 / 256 GB UFS 3.0 non espandibile

Fotocamere posteriori: Sensore principale 48 MP Sony IMX 689 OIS F/1.78 Teleobiettivo 8 MP 3X F/2.44 OIS Ultra Wide 48 MP F/2.2 119° FOV Color Filter camera 5 MP F/2.4

Batteria: 4510 mAh con ricarica cablata a 30W e ricarica wireless a 30W (come previsto)

con ricarica cablata a 30W e ricarica wireless a 30W (come previsto) Connettività: 5G SA/NSA, WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, GLONASS, GALILEO L1-L5

Certificazione IP68

Sensori: Luminosità, Prossimità, accelerometro, giroscopio, magnetometro, antiflickering, RGB frontale, AF laser

Prezzi e disponibilità

La serie OnePlus 8 sarà disponibile dal 21 aprile su Amazon e sullo store ufficiale col seguente listino: