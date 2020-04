OPPO Ace2 5G ufficiale: Snapdragon 865 e ricarica wireless a 40W

Nonostante da noi sia famoso principalmente attraverso il suo sub-brand Realme, OPPO è fra i top 5 produttori di smartphone in Asia per numero di vendite. Nelle scorse ore l’azienda ha aggiunto una nuova freccia al suo arco di smartphone di fascia alta. Parliamo di OPPO Ace2 5G.

La prima cosa da notare sull’OPPO Ace2 5G è il design molto più pulito con una finitura satinata proprio come OnePlus 7T (o la prossima serie OnePlus 8). La disposizione circolare a quattro fotocamere sul retro assomiglia anche a OnePlus 7T e al Redmi K30 Pro.

Nella parte anteriore, OPPO Ace2 5G presenta un display Full HD+ OLED da 6,55 pollici con un solo foro per la fotocamera selfie nell’angolo in alto a sinistra. Il display ha una frequenza di aggiornamento di 90Hz e ha una frequenza di risposta al tocco di 180Hz per una migliore precisione nei giochi. Il display dispone anche di uno scanner per impronte digitali ottico in-display.

OPPO ha equipaggiato Ace2 5G con un chipset Snapdragon 865 e fino a 12 GB di RAM LPDDR5. Il telefono presenta quello che OPPO chiama un “sistema di raffreddamento 4D” che include, oltre alla normale camera di vapore, un’altra piastra metallica che si trova parallelamente.

OPPO Ace2 5G | Scheda tecnica

Specifiche OPPO Ace2 Dimensioni e peso 160 x 75.4 x 8.6 mm

185g Display 6.55 pollici OLED

FHD+ (1080 x 2400), 20:9

90Hz refresh rate

100% DCI-P3

HDR

Corning Gorilla Glass 5

Foro laterale SoC Qualcomm Snapdragon 865: 1x Kryo 585 (ARM Cortex A77-based) Prime core @ 2.8GHz

3x Kryo 585 (ARM Cortex A77-based) Performance cores @ 2.4GHz

4x Kryo 385 (ARM Cortex A55-based) Efficiency cores @ 1.8GHz Adreno 650 GPU RAM e Storage 8GB LPDDR5 RAM+ 128GB UFS 3.0

8GB + 256GB

12GB+256GB Batteria e Ricarica 4,000 mAh

SuperVOOC 2.0 65W fast charging, USB-PD, Qualcomm Quick Charge

40W AirVOOC wireless charging, 10W Qi charging

10W reverse wireless charging USB USB Type-C Fotocamera posteriore Grandangolare: 48MP (IMX586), f/1.7, 0.8µm

48MP (IMX586), f/1.7, 0.8µm Ultra grandangolare: 8MP, f/2.2, 119º field-of-view, f/2.2, 1.12µm

8MP, f/2.2, 119º field-of-view, f/2.2, 1.12µm Monocromatica: 2MP, f/2.4, B/W

2MP, f/2.4, B/W Sensore di profondità: 2MP, f/2.4 Fotocamera anteriore 16MP, f/2.4, 1.0µm Sistema operativo ColorOS 7.1 basato su Android 10

Prezzi e disponibilità

OPPO Ace2 5G al momento è stato annunciato solo per il mercato cinese dove è disponibile sin da oggi al prezzo di:

8GB + 128GB – CNY 3,999 (circa 540 euro)

8GB + 256GB – CNY 4,399 (circa 600 euro)

12GB + 256GB – CNY 4,599 (circa 625 euro)

