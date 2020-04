Moto Edge+ verrà presentato il 22 aprile

Attraverso un annuncio ufficiale fatto su Twitter, Motorola ha confermato il lancio del nuovo smartphone top di gamma in un evento di presentazione che si terrà il 22 aprile (solo online chiaramente). Non ha menzionato nello specifico lo smartphone ma è chiaro che, stando alle molte indiscrezioni emerse nelle scorse settimane, che si tratti del nuovo Moto Edge+.

It’s arriving. Join us for the Motorola Flagship Launch E-vent, April 22nd, 11AM CDT. pic.twitter.com/FNqbOskRxg

— Motorola (@Moto) April 13, 2020