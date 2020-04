Anche le emoji vengono ritardate a causa del coronavirus

Non sono solo gli eventi di presentazione a essere ritardati a causa dell’impatto del coronavirus: di fatto, a entrare in questo club ci sono anche le emoji. Il consorzio Unicode ha appena deciso di posticipare il rilascio della v14.0 dello standard per sei mesi, con il quale verranno introdotte tante nuove emoticon.

Dal momento che Unicode V14.0 non è stato ancora pubblicato (in realtà, non ha ancora aperto le presentazioni), non sappiamo quale emoji saranno presenti (e quindi ritardate).

Su Android abbiamo appena ricevuto le Emoji 12.1 e stiamo ancora aspettando che le Emoji 13.0 arrivino con Android 11. Quindi, anche se non ci sarà alcun impatto immediato, ciò potrebbe comportare un ritardo per una futura versione di Android. La scadenza per l’invio allo standard Emoji 14.0 è stata prorogata fino a settembre 2020 e sta riflettendo sull’idea di una versione provvisoria di Emoji 13.1 che espande il set già esistente.

Il consorzio Unicode esita a dichiarare direttamente che il ritardo delle emoji è dovuto all’impatto del coronavirus, ma l’annuncio avviene in un momento molto preciso dominato dai problemi causati dalla pandemia di COVID-19.

Queste sono le parole di Mark Davis, presidente del gruppo Unicode: “Quest’anno non possiamo semplicemente impegnarci nello stesso programma a cui abbiamo aderito in passato“.

Ciò potrebbe significare un’attesa in più per noi nel prossimo anno o due prima che arriveranno le nuove emoticon incluse nello standard Unicode 14.0.

Ad ogni modo, in attesa di avere maggiori informazioni sul perché di questo ritardo, vi vogliamo ricordare che le emoji e le GIF di Gboard ora vengono suggerite sfruttando il Machine Learning.

