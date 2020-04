TWRP disponibile per Realme X2, Realme XT e Xiaomi Mi Pad 4

Dopo averla rilasciata per Xiaomi Mi A3 e Redmi Note 8 Pro, gli sviluppatori della TWRP recovery hanno esteso ulteriormente il supporto al mondo Xiaomi rilasciandola anche per il Mi Pad 4. In aggiunta a ciò, la recovery custom ora è disponibile al download anche per Realme X2 e Realme XT.

Per chi non lo sapesse, una recovery custom rappresenta una delle due porte di ingresso al mondo del modding per gli smartphone Android (l’altra è lo sblocco del bootloader). Allo stesso modo, va ad invalidare la garanzia legale del produttore.

Guida all’installazione della TWRP su Realme X2, Realme XT e Xiaomi Mi Pad 4

Nel caso foste interessati all’installazione, potete procedere in due modi: il più semplice richiede l’app ufficiale ma necessita dei permessi di root.

Official TWRP App | Link

In caso non aveste accesso al root dello smartphone, qui di seguito vi proponiamo una guida all’installazione che necessita solo di un PC Windows e di una connessione a internet:

Scaricate la recovery (Realme X2, Realme XT e Xiaomi Mi Pad 4)

Effettuate il download e installate i driver adb/fastboot per il PC Windows QUI

Scaricate ed installate i driver per il vostro smartphone

Scaricate la recovery per il vostro smartphone, rinominatela twrp.img e copiatela nella cartella ADB

Abilitate le opzioni sviluppatore sullo smartphone (7 tap sul numero di build)

Dalle opzioni sviluppatore, abilitate il Debug USB

Dal computer Windows, entrate nella cartella ADB ed aprite il CMD

Collegate lo smartphone al PC mediante il cavo USB

Digitate correttamente le seguenti stringhe di testo sul prompt dei comandi o CMD (ad ogni trattino cliccate su Invio): adb devices – adb reboot bootloader – fastboot devices

A questo punto digitate la seguente stringa per flashare la TWRP: fastboot flash recovery twrp.img

VIA