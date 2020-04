Spyjinx è un nuovo gioco di spionaggio in arrivo su Android dopo 5 anni dall’annuncio

Sviluppato in collaborazione fra Epic Games (responsabile di Fortnite) e Bad Robot Games (studio di sviluppo creato in collaborazione con la cinese Tencent) e annunciato addirittura nel 2015, il gioco Spyjinx sta per arrivare ufficialmente su Android.

Il titolo sarebbe dovuto entrare nella sua fase di beta testing nel 2016 ma ciò non è mai accaduto, con tutte le parti responsabili che sono rimaste nel silenzio per anni e lasciandoci pensare che l’intero progetto sarebbe stato cancellato. E invece, con una mossa a sorpresa, Epic ha recentemente pubblicato una panoramica del titolo insieme all’apertura del beta test per iOS.

Come prevedibile, né Epic né Bad Robot Games hanno condiviso dettagli utili sulla prossima uscita di Spyjinx nella maggior parte dei materiali promozionali. Di seguito puoi trovare i quattro screenshot condivisi nel recente post di panoramica sul sito di Epic. In questo post, Epic afferma che il gioco offrirà “un mix di gameplay di azione-strategia, sviluppo di personaggi RPG e multiplayer PvP”, ma ciò non spiega molto dal momento che quasi tutti i giochi per dispositivi mobili affermano di offrire simili meccaniche.

Stando però a quanto abbiamo appreso su alcuni post di appassionati e “insider”, sembrerebbe che un sistema energetico limiterà i movimenti del giocatore, vi sarà la necessità di costruire basi strategiche e gli aspetti multiplayer del titolo permetteranno ad altri giocatori di razziare la nostra base, quindi dovranno essere costruite le difese.

Pur non avendo ancora informazioni sulla modalità di pubblicazione, non è da escludere che Spyjinx sarà disponibile in maniera gratuita (strategia per avere sin da subito un’elevata base di giocatori) offrendo però un sacco di acquisti in-app.

