LG G9 ThinQ potrebbe essere stato cancellato, insieme ai suoi successori

LG G8X

Nonostante diversi leaker ci hanno mostrato dei render legati al nuovo top di gamma LG G9 ThinQ, nuove informazioni provenienti dalla Corea del Sud non solo indicano che lo smartphone non verrà mai presentato ma che anche i suoi successori subiranno la stessa fine, con l’azienda che avrebbe deciso di focalizzarsi su una sola serie di top di gamma (la serie V).

Come si è scoperto, le immagini emerse in rete nelle scorse settimane erano in gran parte in linea con la realtà commerciale, raffigurando tuttavia l’LG V60 ThinQ piuttosto che una nuova aggiunta alla famiglia G.

Tuttavia, sono continuate le voci sul possibile arrivo imminente di un G9 ThinQ, anche se LG ha presentato G8 ThinQ e V50 ThinQ nello stesso periodo nel febbraio 2019. Naturalmente, il programma di rilascio di nuovi smartphone dell’azienda e la strategia di branding non sono esattamente pieni di coerenza e poiché il G8X ThinQ ha visto la luce del giorno meno di sei mesi fa, un arrivo in ritardo del G9 non è stato del tutto implausibile.

Ma ora i media coreani riportano che la serie G nel suo insieme è morta e sepolta. Non ci saranno LG G9 ThinQ e, ovviamente, né LG G10 o G9X ThinQ. La decisione è stata presumibilmente divulgata durante una recente sessione di briefing sui prodotti per gli operatori mobili coreani, anche se ciò non significa che la società abbia intenzione di lasciare un buco nella sua attuale gamma di dispositivi.

Staremo a vedere se LG si focalizzerà solamente sulla serie LG V oppure se tirerà fuori dal cilindro qualche altra soluzione per cercare di innalzare le proprie quote di mercato. Magari esplorare il mondo degli smartphone flessibili.

