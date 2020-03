Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro e Mi 10 Lite ufficiali in Italia: specifiche e prezzi

Attraverso un evento di presentazione tenuto solo online, Xiaomi ha annunciato ufficialmente i nuovi smartphone Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro e Mi 10 Lite per il mercato europeo. Di conseguenza, abbiamo avuto i dettagli sul loro arrivo anche nel mercato italiano.

Partiamo subito col dire che Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro non hanno alcuna differenza rispetto alle versioni cinesi annunciate a metà febbraio. Per quanto riguarda il Mi 10 Lite invece, è un modello pensato per rendere più accessibile l’acquisto di uno smartphone 5G.

Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro e Mi 10 Lite – Schede tecniche

Xiaomi Mi 10

Dimensioni di 162,6 x 74,8 x 8,96 mm

Peso di 208 grammi

Display da 6,67 pollici AMOLED con risoluzione Full HD+ di 2340 x 1080 pixel, luminosità massima di 1120 nits e refresh rate a 90 Hz (griglia del touch a 180 Hz)

SoC Qualcomm Snapdragon 865 con modem Snapdragon X55 e supporto al 5G

SoC Qualcomm Snapdragon 865 con CPU Kryo 585 octa core (1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz), GPU Adreno 650 e modem Snapdragon X55 e supporto al 5G

Memoria RAM LPDDR5 da 8/12 GB

Memoria interna UFS 3.0 da 128/256 GB

Fotocamera anteriore

Fotocamera posteriore con: Sensore principale Samsung Bright da 108MP (pixel binnin a 27 MP) con dimensioni pari a 1/1,33″, stabilizzazione ottica ed elettronica dell’immagine (OIS e EIS) e scatti in formato HEIF Grandangolare 13 MP f/2.4, FoV 123″, 1.12 µm Macro 2 MP f/2.4, 1.75 µm Sensore per la profondità 2 MP f/2.4, 1.75 µm

Batteria da 4780 mAh con sistema di ricarica rapida cablata a 30W, ricarica wireless a 30W e ricarica wireless inversa a 10W

Sensore di impronte digitali sotto il display

Supporto per Hi-Res Audio con doppio speaker simmetrico

Connettività Dual SIM, WiFi 6 con antenne MU-MIMO 8×8, Bluetooth 5.1 (codec audio supportati AAC, LDAC, LHDC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive), GPS con supporto Galileo, Beidou e GLONASS

Sistema operativo Android 10 con MIUI 11

Xiaomi Mi 10 Pro

Dimensioni di 162,6 x 74,8 x 8,96 mm

Peso di 208 grammi

Display da 6,67 pollici AMOLED con risoluzione Full HD+ di 2340 x 1080 pixel, luminosità massima di 1120 nits, refresh rate a 90 Hz (griglia del touch a 180 Hz), gamma cromatica DCI-P3 del 100%, riproduzione cromatica JNCD < 0.55 e Delta E < 1.11

SoC Qualcomm Snapdragon 865 con CPU Kryo 585 octa core (1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz), GPU Adreno 650 e modem Snapdragon X55 e supporto al 5G

Memoria RAM LPDDR5 da 8/12 GB

Memoria interna UFS 3.0 da 256/512 GB

Fotocamera anteriore

Fotocamera posteriore: Sensore principale Samsung Bright da 108MP (pixel binnin a 27 MP) con dimensioni pari a 1/1,33″, stabilizzazione ottica ed elettronica dell’immagine (OIS e EIS) e scatti in formato HEIF Grandangolare 20 MP f/2.2, FoV 117°, lenti 6P Teleobiettivo ibrido 10X f/2.0, OIS, lenti 5P Ritratto 12 MP f/2.0, 1.4 µm, autofocus Dual PD

Batteria da 4500 mAh con sistema di ricarica rapida cablata a 50W ( 0-100% in 45 minuti), ricarica wireless a 30W e ricarica wireless inversa a 10W

Sensore di impronte digitali sotto il display

Supporto per Hi-Res Audio con doppio speaker simmetrico

Connettività USB Type-C, Dual SIM, WiFi 6 con antenne MU-MIMO 8×8, Bluetooth 5.1 (codec audio supportati AAC, LDAC, LHDC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive), GPS con supporto Galileo, Beidou e GLONASS

Sistema operativo Android 10 con MIUI 11

Mi 10 Lite

Peso di 192 grammi

di 192 grammi Display da 6,57″ AMOLED con risoluzione 2400 x 1080 pixel

da 6,57″ AMOLED con risoluzione 2400 x 1080 pixel SoC : Qualcomm Snapdragon 765G

: Qualcomm Snapdragon 765G Memoria RAM da 6 GB

da 6 GB Memoria interna da 64/128 GB

da 64/128 GB Fotocamera posteriore quadrupla 48MP, sensore Sony IMX686, apertura f/1.8 n/a n/a n/a

Fotocamera anteriore: 16 MP

16 MP Sensore di impronte digitali sul lato

Connettività : jack audio da 3,5mm, dual 4G VoLTE, 5G, WiFi 802.11 ac (2.4 e 5GHz), Bluetooth 5, GPS/Glonass/Beidou, NFC, USB- Type-C, Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)

: jack audio da 3,5mm, dual 4G VoLTE, 5G, WiFi 802.11 ac (2.4 e 5GHz), Bluetooth 5, GPS/Glonass/Beidou, NFC, USB- Type-C, Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD) Batteria : 4.160 mAh con ricarica rapida a 20W

: 4.160 mAh con ricarica rapida a 20W Sistema operativo Android 10 con interfaccia MIUI 11

Purtroppo Xiaomi non ha svelato la scheda tecnica completa di Mi 10 Lite.

Prezzi e disponibilità

A partire dal 7 aprile, Mi 10 Pro sarà disponibile in Italia nelle colorazioni Alpine White e Solstice Grey, nella versione 8GB+256GB al prezzo di 999,99€, mentre Mi 10 nelle versioni 8GB+128GB e 8GB+256GB, nei colori Twilight Grey e Coral Green, rispettivamente al prezzo di 799,99€ e 899,99€.

Mi 10 Lite 5G arriverà in Italia prossimamente nelle versioni 6GB+64GB e 6GB+128GB, con prezzo di partenza di 399,99€. I canali di vendita, le colorazioni e la data di inizio vendite saranno comunicati contestualmente all’arrivo sul mercato locale.