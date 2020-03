MotoGP20 e Monster Jam Steel Titans in arrivo su Google Stadia

Google Stadia sta pian piano mettendo una marcia in più rispetto alle prime settimane di operatività sia per quanto riguarda nuove funzionalità che per quanto riguarda il catalogo dei giochi. A questo proposito, vi segnaliamo che il catalogo del servizio si sta per arricchire con MotoGP20 e Monster Jam Steel Titans.

MotoGP20 è la prossima uscita della serie di giochi MotoGP, ispirata all’omonimo campionato motociclistico. In tale gioco bisognerà costruire un team di piloti, personalizzare i motori e le tute e competere contro gl avversari guidati dalla IA. I titoli precedenti della MotoGP hanno ricevuto recensioni positive da parte della stampa e dei giocatori, per cui ci aspettiamo grandi cose.

Purtroppo l’annuncio sul blog di Stadia non indica esplicitamente se sarebbe stato supportato il multiplayer online, ma la descrizione del prodotto su altre piattaforme menziona che le lobby pubbliche e private saranno disponibili. Allo stesso modo, il post non ha rivelato una data di rilascio, ma la versione per PC su Steam uscirà il 23 aprile, quindi la versione per Google Stadia probabilmente arriverà in futuro.

L’altro nuovo titolo è Monster Jam Steel Titans, sviluppato da Rainbow Studios e pubblicato da THQ Nordic. Già dal titolo si apprende che si tratta di un titolo in cui bisogna gareggiare con i monster truck. La versione PS4 di Monster Jam Steel Titans ha una valutazione Metacritic di 53 e la versione Steam ha recensioni contrastanti, per cui le aspettative sono decisamente inferiori.

Mentre il gioco offre il classico multiplayer in locale a schermo diviso, nessuna versione esistente del gioco ha una modalità online e il post sul blog Stadia non menziona se una tale modalità sta arrivando o meno. Ancora una volta, nessuna data di rilascio di Stadia è stata rivelata.

