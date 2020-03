Come guardare in diretta streaming la presentazione di Huawei P40

La presentazione ufficiale della nuova serie di smartphone Huawei P40 è stata fissata per domani 26 marzo. Trattandosi di una presentazione che si terrà solamente online, il colosso cinese la trasmetterà in diretta streaming per permettere a quante più persone possibile di assistervi (probabilmente lo avrebbe fatto anche in casa di una presentazione tradizionale).

Scendendo nello specifico, la serie di smartphone Huawei P40 verrà presentata ufficialmente il 26 marzo alle ore 14.00 (ora italiana). Si tratta di un orario perfetto per noi e, grazie alla volontà di arrivare a quante più persone possibile, Huawei la trasmetterà non solo su YouTube ma anche su Twitter e Facebook.

Ricordiamo che Huawei salirà sul palco per annunciare almeno tre smartphone: Huawei P40, P40 Pro e P40 Pro Premium Edition. Le caratteristiche comuni ai tre modelli sarebbero il SoC Kirin 990, il supporto al 5G, una configurazione di 8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna e una fotocamera principale da 50 MP.

Gli altri sensori fotografici saranno il principale elemento distintivo di ogni modello (sempre però racchiusi in una sezione rettangolare simile a quella dei Galaxy S20 di Samsung), insieme alle dimensioni del display (in tutti i casi AMOLED con refresh rate a 90 Hz).

Dunque, nel caso voleste osservare in diretta streaming la presentazione dei nuovi modelli di Huawei P40, qui di seguito vi proponiamo gli inviti ufficiali pubblicati su Facebook e Twitter e il player di YouTube con la diretta streaming già programmata.

Step into a new era of smartphone photography with #Huawei – live at 14:00 CET Thursday March 26th #VisionaryPhotography #HUAWEIP40 Gepostet von Huawei Mobile am Freitag, 20. März 2020

Step into a new era of smartphone photography with #Huawei – live at 14:00 CET Thursday March 26th #VisionaryPhotography #HUAWEIP40 https://t.co/wX7DVXX0Fv — Huawei Mobile UK (@HuaweiMobileUK) March 20, 2020

