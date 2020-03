Google ARCore disponibile anche per Samsung Galaxy S10 Lite, Note 10 Lite, Z Flip e diversi altri

Google ha comunicato di aver esteso la compatibilità del framework Google Play Services for AR, inizialmente conosciuto come Google ARCore, per diversi nuovi smartphone e tablet Android, fra cui i più recenti smartphone di Samsung.

Nonostante Google voglia che il proprio Google Play Services for AR sia un qualcosa di universale, è necessario che il framework venga ottimizzato per ciascun dispositivo, motivo per cui Google deve aggiornare periodicamente la lista di compatibilità.

Ad ogni modo, l’ultimo aggiornamento della lista di compatibilità apre le porte della realtà aumentata di Google ARCore ai seguenti dispositivi:

LG G Pad 5 10.1 FHD

LG V60 ThinQ 5G

Motorola moto g⁷ play

Motorola moto g⁸ play

Motorola moto g⁸ plus

Motorola moto g⁸ power

Motorola moto g⁸ power lite

Motorola moto g stylus

Motorola one hyper

Motorola one macro

Oppo K3

Samsung Galaxy A70s

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy Note10 5G

Samsung Galaxy Note10+ 5G

Samsung Galaxy Note10 Lite

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy XCover Pro

Samsung Galaxy Z Flip

Sony Xperia 1 Professional Edition

Vivo Nex 3

Vivo Nex 3 5G

Molto interessante il fatto che anche la serie Moto G8 sia stata aggiunta all’elenco, in quanto provvede a spalancare le porte della realtà aumentata anche nella fascia medio bassa. È invece abbastanza curioso il fatto che il top di gamma 5G di Samsung del 2019 venga aggiunto solo ora.

Ad ogni modo, nel caso non aveste ancora ricevuto la notifica di aggiornamento dell’app Google Play Services for AR sul vostro smartphone, vi basterà cliccare sul nostro link sottostante che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.

Google Play Services for AR | Download

