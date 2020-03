Top 5 Settimana 12 2020: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 12 2020.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 12 2020 parlando della prossima versione del robottino verde. A distanza di un mese dal rilascio della prima versione, gli sviluppatori di Google hanno rilasciato ufficialmente Android 11 Developer Preview 2. Il supporto dei dispositivi in ​​questa fase iniziale è ancora limitato: solo i modelli da Pixel 2 in avanti ottengono gli aggiornamenti OTA e le immagini ufficiali.

HMD ha presentato ufficialmente, attraverso una conferenza tenutasi esclusivamente online, il nuovo smartphone Nokia 8.3 5G. Non è l’unico smartphone presentato, ma questo è il primo smartphone Nokia a supportare il 5G.

Al fine di offrire un servizio stabile a tutti i suoi abbonati, Netflix ha confermato che ridurrà la qualità dello streaming in Europa durante la pandemia di coronavirus (indicativamente per i prossimi 30 giorni), presumibilmente nel tentativo di alleviare la congestione su reti europee affollate. Una soluzione che è stata poi adottata anche da YouTube e forse verrà presa anche da Amazon PrimeVideo.

Dopo il ban commerciale imposto da Trump, gli smartphone Huawei di nuova uscita sul mercato non possono installare il Google Play Store. In rete sono disponibili vari metodi per installare, per vie traverse e assolutamente non ufficiali, il Google Play Store sugli smartphone Huawei ma, in quest’articolo, vi proponiamo quello che forse è il più semplice di tutti e che richiede appena 2 minuti.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 12 2020 con la presentazione ufficiale di Samsung Galaxy A11.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 13 2020.