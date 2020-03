Anche la versione online del Google I/O 2020 è stata cancellata

L’emergenza coronavirus ha costretto tantissime aziende a cancellare i propri eventi di presentazione. Dal MWC alla GDC, passando per il Google I/O, la lista degli eventi che sono stati cancellati è molto lunga. A proposito del Google I/O 2020, dopo l’iniziale cancellazione era stata organizzata una versione online da trasmettere in diretta streaming. Ebbene, nelle scorse ore abbiamo appreso che il Google I/O non si terrà nemmeno online.

A #GoogleIO update: Out of concern for the health and safety of our developers, employees, and local communities — and in line with “shelter in place” requirements by the local Bay Area government — we sadly will not be holding an I/O event in any capacity this year. (1/3)

— Google Developers (@googledevs) March 20, 2020