Nokia 8.3 5G: ufficiale il primo smartphone con supporto al 5G globale

HMD ha presentato ufficialmente, attraverso una conferenza tenutasi esclusivamente online, il nuovo smartphone Nokia 8.3 5G. Stando alle informazioni condivise dall’azienda, il Nokia 8.3 5G è progettato per

supportare implementazioni di reti 5G multiple e in evoluzione, con supporto per le combinazioni 5G standalone e non-standalone che gli operatori stanno lanciando in tutto il mondo. Insomma, è compatibile con le reti 5G di tutto il mondo.

Alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 765G, il Nokia 8.3 5G ha promesso un’esperienza a prova di futuro in termini di connettività. Ma oltre al supporto 5G, nello smartphone troviamo anche la connettività WiFi 802.11ac dual band, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C e GPS, Glonass, BeiDou.

La scheda è formata poi da un display FHD+ da 6,8 pollici (2400x1080p) con un foro per la fotocamera selfie da 24 MP. Nonostante le cornici non siano massicce, è un peccato vedere il logo Nokia intonacato sul mento.

Sul retro sono presenti quattro fotocamere, tra cui un sensore principale da 64 MP con ottica Zeiss integrata da un obiettivo ultra-wide da 12 MP, oltre a sensori di profondità e macro da 2 MP. Lo scanner di impronte digitali si trova all’interno del pulsante di accensione sul lato, mentre una porta USB-C, un jack per cuffie da 3,5 mm e un pulsante per Google Assistant completano la dotazione. La capacità della batteria è di 4.500 mAh e il chip NFC è incluso per i pagamenti mobili.

“Sono davvero orgoglioso delle innovazioni presentate oggi, un’ulteriore testimonianza del nostro impegno nel garantire che l’esperienza con gli smartphone Nokia migliori nel tempo”, afferma Florian Seiche, Chief Executive Officer, HMD Global. “Oggi diamo il via a un nuovo capitolo per HMD Global entrando nel 5G con uno smartphone realmente globale e a prova di futuro. In combinazione con HMD Connect diamo vita a un’esperienza semplificata a 360° in termini di connettività”.

“Siamo entusiasti di collaborare con i partner per fornire dispositivi unici”, dichiara Juho Sarvikas, Chief Product Officer, HMD Global.

“Ecco perché siamo orgogliosi di annunciare una serie di novità. Con il supporto della Qualcomm Snapdragon 765G Modular Platform, abbiamo creato uno smartphone Nokia 5G realmente globale, progettato a prova di futuro, pensando a costi e usabilità. La soluzione Qualcomm 5G non solo ci ha permesso di raggruppare oltre 40 diversi componenti di

radio frequenza (RF) in un unico modulo, ma anche di garantire con Nokia 8.3 5G il più elevato numero di bande 5G New Radio – da 600hmz fino a 3,8GHz – rendendolo un dispositivo veramente globale e pensato per il futuro”.

Nokia 8.3 5G sarà disponibile nella colorazione Polar Night a partire da questa estate ai seguenti prezzi: