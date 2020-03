Samsung Galaxy A11 ufficiale: entry-level con tripla fotocamera posteriore

Samsung ha annunciato ufficialmente il nuovo smartphone di fascia bassa Galaxy A11. Si tratta di un annuncio senza eventi o presentazioni particolari.

La serie Galaxy A10 è stata fra le più popolari del 2019, per cui non ci sorprende che Samsung abbia voluto fare il bis rinnovandola ma senza apportare modifiche stravolgenti.

Specifiche Samsung Galaxy A11 Dimensioni e peso 161.4 x 76.3 x 8.0 mm

177g Display Infinity-O da 6.4″ HD+ TFT LCD; SoC Octa-core 1.8GHz RAM e Storage 2GB + 32GB

3GB + 32GB Espandibile via microSD Batteria 4,000 mAh con ricarica rapida da 15W Fotocamere posteriori Primaria: 13MP, f/1.8

13MP, f/1.8 Secondaria: 2MP, sensore di profondità, f/2.4

2MP, sensore di profondità, f/2.4 Terziaria: 5MP, ultra grandangolare Camera, f/2.2 Fotocamera anteriore 8MP, f/2.0 Altre caratteristiche 3.5mm jack audio

Sensore di impronte capacitivo posteriore

Il Samsung Galaxy A11 è uno smartphone modesto, ed è esattamente ciò che è necessario per il target di destinazione. Sebbene avere funzioni extra sia sempre bello, Samsung ha un ampio portafoglio con diversi dispositivi che coprono tutte le fasce di mercato. Quindi ha senso avere alcune opzioni che sono molto più “entry-level” delle altre.

Sul Galaxy A11 ci sono pochissime funzionalità fantastiche da individuare: nessuna scocca in vetro, nessun display AMOLED, nessun scanner di impronte digitali in-display e così via. Samsung non ha nemmeno specificato il processore sul telefono e anche la RAM e l’archiviazione sono di livello base (almeno per gli standard del 2020).

Inoltre, il telefono ha una batteria da 4.000 mAh con supporto per una ricarica rapida di 15 W, il che dovrebbe tradursi in un’autonomia di almeno due giorni. C’è anche una tripla fotocamera posteriore a bordo che dovrebbe dare un po’ di versatilità per i suoi utenti di sfruttare, anche se la qualità non dovrebbe essere alta.

Samsung non ha nemmeno specificato i mercati di destinazione del Samsung Galaxy A11 oppure i prezzi delle due varianti.

