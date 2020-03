Motorola Edge: nuove immagini leaked e specifiche complete

Il nuovo smartphone top di gamma Motorola Edge è stato protagonista di nuove informazioni leaked emerse in rete. In particolare, abbiamo avuto modo di dare un’occhiata ulteriore alla sua estetica grazie a delle immagini leaked e di scoprire le sue specifiche tecniche.

Le foto del Motorola Edge sono state prese da più angolazioni e mostrano chiaramente che il dispositivo ha quello che molti chiamano un display a cascata. Motorola ha lasciato spazio a un pulsante di accensione fisico e un bilanciere del volume nonostante questa curvatura, adottando un approccio di design diverso da Huawei e Vivo ma simile a quello che OPPO ha fatto con Find X2 Pro.

Un’altra differenza del Motorola Edge la troviamo nella presenza di un jack per cuffie da 3,5 mm, come mostrato nell’immagine sopra. La fonte ha rivelato che il dispositivo supporterà anche l’archiviazione espandibile tramite uno slot per schede microSD. Il jack audio e lo slot per schede microSD sono due caratteristiche che stanno scomparendo sempre più negli smartphone di fascia medio-alta e di punta, quindi apprezziamo molto la scelta dell’azienda.

Sulla scocca posteriore trova spazio una fotocamera principale da 64 MP, una fotocamera grandangolare da 16 MP e una teleobiettivo da 8 MP. Il sensore di immagine da 64 MP sfrutta la tecnica del pixel binning per combinare 4 pixel in 1 e restituire scatti da 16 MP.

Le tre fotocamere sono disposte verticalmente nella parte in alto a sinistra e, accanto a esse, trova spazio un sensore laser per la messa a fuoco e un doppio flash LED.

Passando alla parte anteriore, Motorola si unisce quest’anno al club dei produttori che usano display ad alta frequenza di aggiornamento con uno schermo a 90Hz sul Motorola Edge.

Come altri telefoni con display ad alta frequenza di aggiornamento, Motorola Edge consente agli utenti di scegliere tra la frequenza di aggiornamento standard a 60Hz, una frequenza di aggiornamento più elevata (in questo caso 90Hz) e una modalità di frequenza di aggiornamento “automatica”.

Il display ha anche a disposizione un unico foro per la fotocamera frontale da 25 MP.

Dalle immagini condivise dalla fonte, possiamo confermare che Motorola Edge è alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 765, ha 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, una batteria da 4.500 mAh e uno scanner di impronte digitali sotto il display.

