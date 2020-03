Google Pixel 5 non avrà un SoC top di gamma

Sin da quando Google ha lanciato la sua linea di smartphone Pixel, siamo stati abituati al lancio di almeno un nuovo modello verso la fine dell’anno e con a bordo il SoC top di gamma di Qualcomm relativo a quell’anno. Ebbene, con il Google Pixel 5 la cosa potrebbe cambiare visto che, invece di equipaggiare il Qualcomm Snapdragon 865 come gli altri smartphone top di gamma, lo smartphone potrebbe essere stato pensato con a bordo il Qualcomm Snapdragon 765.

Queste informazioni sono state confermate da diversi indizi scovati nell’analisi dell’APK della Google Camera del futuro Pixel 4a. La redazione di 9to5Google, in collaborazione con il modder Gcam Cstark27, hanno confermato il nome in codice di Google Pixel 5 e, attraverso ciò, hanno ulteriormente confermato che il Pixel 5 non avrà il solito chipset “di punta” al suo interno. Il prossimo Pixel di fascia alta di Google probabilmente equipaggerà uno Snapdragon 765, in base a ciò che è stato scoperto.

Da spiegare è un po’ complicato ma, in breve, la versione trapelata dell’app Google Camera trovata sul Pixel 4a includeva il riferimento a un “photo_pixel_2020_config” che tutti i dettagli noti indicano si riferisce al Pixel 5. Le informazioni associate a quella voce confermano anche la presenza di un teleobiettivo su quel dispositivo, proprio come nel Pixel 4. dell’anno scorso.

bonito/sargo = “photo_pixel_2019_midrange_config”

coral/flame = “photo_pixel_2019_config”

needlefish = “photo_pixel_2019_config”

sunfish = “photo_pixel_2020_midrange_config”

bramble/redfin = “photo_pixel_2020_config” Take that for what you will. — Cee Stark (@Cstark_27) March 11, 2020

Sappiamo per certo, sulla base di precedenti ricerche condotte da persone presso gli sviluppatori XDA, che lo smartphone con nome in codice “Bramble” ha uno Snapdragon 765 (o 765G). Ricordiamo che, seppur non si tratta del SoC top di gamma del 2020, lo Snapdragon 765 di Qualcomm è il primo in assoluto ad avere un modem 5G integrato al suo interno.

