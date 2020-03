Huawei P40 Pro PE non ha più segreti: tutte le super specifiche

In una battaglia all’uso del suffisso più sensazionale con gli altri produttori, Huawei si appresta a presentare il nuovo top di gamma Huawei P40 Pro PE (Premium Edition). Come accade spesso con smartphone di questo calibro però, le informazioni tecniche sono trapelate in rete con diverso anticipo rispetto alla presentazione ufficiale.

Il sito web cinese IT Home ha individuato un elenco di vendita al dettaglio per smartphone su un sito coreano contenente rendering dello smartphone che ne confermano il design e una scheda tecnica completa che rivela tutto sulle specifiche.

Innanzi tutto ci sarà un enorme display OLED da 6,7 ​​pollici completo di una risoluzione 3160 x 1440p e supporto per una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Vanta anche bordi curvi su entrambi i lati e un foro estremamente ampio per la doppia fotocamera anteriore.

Per rendere lo smartphone un po’ più unico, Huawei ha implementato il vetro “quad-edge” che curva non solo sui bordi ma anche sopra e sotto il pannello frontale.

La parte posteriore di Huawei P40 Pro PE sembra un po’ più generica, nonostante sia realizzata in ceramica, a causa del modulo rettangolare della fotocamera. Tuttavia, il design è probabilmente migliore di quello del Samsung Galaxy S20 Ultra.

Huawei ha giustificato la vastità del dosso della fotocamera includendo ben cinque sensori. La scheda tecnica suggerisce che una fotocamera da 52 megapixel aprirà la strada a un impressionante sensore da 40 megapixel con obiettivo ultra grandangolare; un sensore 3D Time-of-Flight per una migliore immagine bokeh fa parte del pacchetto insieme a una fotocamera da 8 megapixel che si ritiene sia un teleobiettivo. A completare la dotazione ci pensa una fotocamera periscopica che supporterà un incredibile zoom ottico 10x, il che significa che potrebbe produrre foto notevolmente più chiare rispetto al Galaxy S20 Ultra a livelli di zoom equivalenti.

Al cuore dello smartphone troverà spazio poi il SoC Kirin 990 5G abbinato a 12 GB di memoria RAM e a 512 GB di memoria interna (espandibile con le nano SD).

Come per ogni smartphone Huawei degli ultimi mesi, seppur la presenza di Android 10 è assicurata, la stessa cosa non si può dire dei GMS di Google che vengono sostituiti dagli HMS (Huawei Mobile Services).

VIA FONTE