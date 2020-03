Nubia Red Magic 5G ufficiale: display a 144 Hz perfetto per il gaming

Nonostante Nubia abbia annunciato il suo ultimo smartphone top di gamma solo qualche mese fa, è tornata alla ribalta annunciando una versione rinnovata che sfrutta a pieno le capacità della rete 5G. Il suo arrivato prende il nome di Nubia Red Magic 5G e porta con se il meglio delle componenti disponibili.

Dal punto di vista estetico e trattandosi di uno smartphone da gaming, Red Magic 5G porta a un livello superiore la sua finitura posteriore multicolore e multi-testurizzata.

Oltre a queste tonalità, il dispositivo ha lo scopo di attirare la tua attenzione con due prese d’aria sui lati, che vengono utilizzate per mantenere il flusso d’aria utilizzando una ventola di raffreddamento in miniatura posta all’interno.

Combinato con il raffreddamento a liquido, aiuta a mantenere bassa la temperatura della CPU e della GPU riducendo anche il calore generato dalla carica con l’alimentatore da 55 W.

Ma la vera star di Nubia Red Magic 5G è il display: per consentire immagini più fluide durante il gaming, lo schermo AMOLED 1080p di Red Magic 5G si aggiorna a 144Hz, che è forse la frequenza più alta su qualsiasi smartphone. A garantire la fluidità del display ci pensa il SoC Qualcomm Snapdragon 865 insieme a un massimo di 16 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata.

Lo smartphone può infine contare su un sistema a tripla fotocamera sul retro che include un sensore primario da 64 MP, e su una batteria da 4500 mAh insieme a un lettore di impronte digitali sotto il display. In termini di software, viene fornito con una ROM personalizzata chiamata Red Magic OS e basata su Android 10.

Nubia Red Magic 5G è già in vendita in Cina e arriverà sui mercati globali nel corso del prossimo mese. Ha un prezzo di partenza di ¥ 3.799 (circa 520 euro) per il modello base da 8 GB + 128 GB e arriva fino a ¥ 4.999 (circa 689 euro) per il modello di livello superiore da 16 GB + 256 GB.

