Nokia posticipa il rilascio di Android 10 su alcuni smartphone a causa del COVID-19

Dopo aver rilasciato le patch di febbraio 2020 per quasi tutti i suoi smartphone, HMD ha fatto sapere di aver posticipato il rilascio degli aggiornamenti ad Android 10 per molti suoi smartphone. Il tutto a causa della pandemia di COVID-19 che sta imperversando in tutto il mondo (molte aziende stanno chiedendo ai propri dipendenti di lavorare da casa, rallentando un attivo lo sviluppo condiviso).

Juho Sarvikas, CEO di HMD Global, afferma che la società manterrà il suo status di marchio più veloce per aggiornare i suoi smartphone. A tal riguardo ha pubblicato la nuova roadmap relativa agli aggiornamenti degli smartphone dell’azienda.

Come potete infatti vedere dalla nuova roadmap fornita da HMD, l’aggiornamento ad Android 10 del Nokia 2.2 è stato rinviato alla fine del primo trimestre; gli aggiornamenti per Nokia 2.3, 3.2, 4.2, 6.2, 7.2, 3.1 Plus e 8 Sirocco avverranno anche un po’ più tardi e usciranno alla fine del primo trimestre; il Nokia 5.1 Plus e 1 Plus sono stati spostati al secondo trimestre.

Nonostante il ritardo per alcuni modelli, HMD prevede ancora di distribuire l’aggiornamento OTA ad Android 10 su tutti i telefoni supportati entro la fine del secondo trimestre (alcuni modelli verranno lasciati ad Android 9 Pie, come ad esempio il Nokia 8).

La pandemia di coronavirus che sta investendo l’intero mondo (e in questi giorni soprattutto l’Italia) ha costretto molte organizzazioni a cancellare fiere a livello mondiale: pensiamo ad esempio al MWC 2020 di Barcellona, al GDC 2020 e al Google I/O 2020.

Di certo, seppur siamo appassionati di tecnologia e di tutto quello che riguarda gli smartphone, a nostro avviso è da preferire attendere qualche settimana in più prima di ricevere l’aggiornamento che il mettere in pericolo la salute degli sviluppatori delle varie aziende. Voi che ne pensate al riguardo?

