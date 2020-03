L’ipnotica avventura “Path to Mnemosyne” arriva sul Play Store

Nonostante i giochi che ottengono maggiore successo in termini popolarità sono spesso quelli pubblicati da grandi editori come Bandai Namco, Activision ed Epic Games, gli sviluppatori appartenenti a studi più piccoli hanno una maggiore flessibilità nello sviluppo, il che permette di avere giochi “fuori dagli schemi” che mai potrebbero essere nella roadmap di un grande studio. A questo proposito, vi segnaliamo che lo studio indie DevilishGames ha appena pubblicato sul Play Store l’ipnotica avventura “Path to Mnemosyne“.

Sopra potete vedere il trailer di Path to Mnemosyne, che dovrebbe offrire uno sguardo generale sul gameplay del titolo. In sostanza, si controlla una bambina che corre lungo un percorso disegnato a mano che sembra non finire mai. In alcuni punti, ci si imbatte in enigmi che fermeranno la progressione fino a quando non vengono risolti.

La bellezza della grafica e della semplicità del gameplay si scontra un po’ con la longevità della trama che, stando ad alcune persone che hanno già giocato al titolo, non si dilunga più di 3 – 4 ore.

Fortunatamente Path to Mnemosyne è un gioco pubblicato in versione premium, quindi non ci sono pubblicità o acquisti in-app inclusi nel titolo. Certo, per poterlo scaricare è necessarie sborsare 5,49 euro (a dispetto dei 9,99 euro della versione Steam). Si tratta di un ottimo acquisto da fare con i crediti forniti da Google Opinion Rewards.

