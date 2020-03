Huawei P40 Lite e P40 Lite E annunciati “uffisiosamente”

Huawei si sta preparando a rinnovare la propria linea di smartphone “P” e, oltre ai due top di gamma P40 e P40 Pro (potrebbe esserci anche un P40 Ultra per fare il paio con Samsung), all’appello saranno presenti anche Huawei P40 Lite e P40 Lite E.

A proposito di Huawei P40 Lite e P40 Lite E, entrambi sono stati intravisti all’interno del sito web polacco del produttore. Da tali pagine web abbiamo avuto modo di scoprire tante informazioni sulle loro caratteristiche tecniche.

Huawei P40 Lite E utilizza il chip Kirin 710F octa-core sviluppato internamente dall’azienda (in collaborazione con HiSilicon), abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione espandibile. Ha uno schermo HD+ con foro per la fotocamera e una configurazione a triplo sensore sul retro che supporta una modalità notturna basata sull’intelligenza artificiale. Lo smartphone è alimentato da una batteria da 4.000 mAh e viene fornito con la EMUI 9.1. Chiaramente non si fa alcuna menzione di Google o dei GMS, visto che si tratta di uno smartphone totalmente basato sugli HMS (Huawei Mobile Services).

Per quanto riguarda il P40 Lite, si tratta di una versione ribrandizzata del modello Y7p lanciato circa un mese fa in Tailandia. Ciò sifica che al suo core c’è il SoC Kirin 810 con display dotato di risoluzione Full HD+, 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna. A tenere le luci accese ci pensa una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 40W.

Nonostante in Polonia i pre-ordini stanno per avere inizio, ci aspettiamo che Huawei Italia rilasci un comunicato stampa di presentazione da qui a qualche giorno.

