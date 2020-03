Motorola Moto G8 ufficiale: fascia bassa e grande batteria

Dopo aver tolto il velo nelle settimane scorse ai Moto G8 Power e Moto G8 Stylus, il colosso cinese (ricordiamo che Motorola è stata acquisita da Lenovo) ha adesso presentato ufficialmente il nuovo Moto G8. Probabilmente questi tre smartphone sarebbero stati presenti al MWC 2020 se non fosse stato cancellato a causa dell’epidemia di Coronavirus.

Tenendo fede alla fascia di appartenenza della serie Moto G, anche quest’ultimo nuovo modello va a posizionarsi nella fascia medio bassa del mercato, con delle caratteristiche tecniche accettabili e un focus particolare sulla batteria.

Al cuore del Moto G8 trova spazio un display da 6,4 pollici con risoluzione HD+ e il SoC Qualcomm Snapdragon 665 abbinato a 4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna (molto probabilmente espandibile attraverso uno slot ibrido Dual SIM / microSD).

Come di consueto per gli smartphone lanciati da un paio di anni a questa parte, il comparto fotografico può contare su più sensori per differenziare la propria offerta e cercare di superare le limitazioni date dalle dimensioni troppo piccole degli stessi. In questo caso ci troviamo di fronte a una configurazione a tripla fotocamera formata da:

Sensore da 16MP (f/1.7, 1.12μm)

Sensore da 2MP (f/2.2, 1.75μm) macro

Sensore da 8MP (f/2.2, 1.12μm) 118° ultra-grandangolare

Fotocamera anteriore da 8MP

A tenere le luci accese di pensa una batteria molto capiente da 4000 mAh che, grazie anche al SoC e al micro controller di ricarica, supporta la tecnologia di ricarica rapida a 10W.

In termini di vendita, Motorola afferma che il Moto G8 verrà lanciato immediatamente in Brasile e, nelle prossime settimane, arriverà in altre parti dell’America Latina, dell’Europa, dell’Asia e dell’Australia. Prezzi e date di rilascio varieranno in base alla regione e saranno comunicati dalle relative divisioni.

