Castlevania: Symphony of the Night è l’ultimo classico ad arrivare sul Play Store

Castlevania rappresenta una delle saghe videoludiche più apprezzate di sempre. Nello specifico, Castlevania: Symphony of the Night è fra i migliori giochi mai prodotti e, per la felicità di coloro che l’hanno giocato, è finalmente approdato anche per Android.

A differenza di diverse altre proposte di giochi passati su Android, Castlevania: Symphony of the Night è una versione di qualità che porta il supporto del controller, una nuova funzione di salvataggio e i contenuti originariamente pensati per la Sega Saturn.

Inoltre, cosa che interesserà sicuramente molti, non è stato fatto alcun tentativo di ottimizzazione relativamente all’aspect ratio di visualizzazione: il titolo viene visualizzato con le proporzioni originali 4: 3, quindi è molto probabile che sia un porting della versione PSP. Davvero, l’unica cosa che manca alla versione odierna è il supporto alla Nvidia Shield TV.

Il più celebre gioco della serie di Castlevania arriva finalmente su mobile. Salta, scatta e combatti per farti largo attraverso il vasto castello di Dracula nei panni di Alucard in questo classico GDR d’azione e svela una storia avvincente con una vasta gamma di nemici unici e personaggi affascinanti.

Questo titolo è considerato uno dei migliori giochi Metroidvania mai realizzati, principalmente perché è stato il primo gioco della serie ad abbracciare completamente il gameplay basato su esplorazione (come quello che potresti trovare nella serie Metroid).

Nel caso foste interessati a scaricare il gioco sul vostro smartphone o tablet Android (versione Android 4.4 KitKat o successiva) , il gioco è disponibile sul Play Store al costo di 3,49 euro ed è privo di pubblicità o acquisti in-app.

Castlevania: Symphony of the Night | Download

VIA