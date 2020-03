Cortana verrà rimossa dal Microsoft Launcher dal 1° maggio

Esattamente un po’ come accaduto sul fronte dei sistemi operativi mobile, Microsoft ha capito che il proprio assistente digitale Cortana non è in grado di competere con Alexa e Google Assistant sul fronte consumer. Ed ecco allora che, dopo aver abbracciato in tutto e per tutto il sistema operativo Android (a breve lancerà anche uno smartphone con doppio display), Cortana verrà presto rimossa sul Microsoft Launcher.

Un nuovo post sul blog di Microsoft ha rivelato che Cortana è stata rielaborata allo scopo di offrire “assistenza per la produttività migliorata“, concentrandosi su attività come promemoria, gestione di calendari, e-mail e così via. Alcune funzionalità, come il controllo della riproduzione della musica e competenze di terze parti, stanno persino venendo rimosse dalla versione Windows 10 di Cortana.

Per quanto riguarda l’aggiornamento del Microsoft Launcher che rimuoverà il supporto all’assistente digitale, Microsoft ha annunciato che entro la fine di aprile “spegnerà i servizi Cortana in Microsoft Launcher su Android”.

Considerando il grado di utilizzo di Cortana su Android e il fatto che la totalità degli smartphone Android che vengono commercializzati in occidente hanno i Google Play Services pre-installati e quindi Google Assistant pre-installato, crediamo che Microsoft stia facendo bene a concentrare i propri sforzi nello sviluppo dell’assistente digitale solo per quanto riguarda il mondo business. D’altronde, è con Office 365 che arrivano i maggiori profitti per l’azienda.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che per un servizio come Cortana che viene rimosso, ve n’è un altro in arrivo: stiamo parlando di Microsoft Defender, l’antivirus che ha fatto il suo esordio con Windows 10 e che a breve approderà sul Play Store per poter essere installato da chiunque.

