Dragon Quest of the Star arriva sul Play Store

Rimaniamo in ambito gaming e, dopo avervi mostrato quali saranno i titoli gratuiti a cui potranno giocare gli iscritti a Google Stadia Pro nel mese di marzo 2020, volgiamo la nostra attenzione a Dragon Quest of the Stars e alla sua pubblicazione sul Play Store.

L’ultima volta abbiamo sentito parlare di questo titolo è stato a a gennaio, quando Square Enix (il publisher del gioco) ha annunciato che il titolo era disponibile per la pre-registrazione e che sarebbe stato rilasciato ufficialmente il 25 febbraio.

Il trailer cinematografico che vedete qui sopra in realtà non ha alcuna traccia del gameplay di Dragon Quest of the Stars. Si tratta di una tattica comune utilizzata dagli sviluppatori in modo che le parti interessate debbano installare il gioco per vedere cosa offre. Fortunatamente Dragon Quest of the Stars non è un nuovo gioco (in realtà ha quattro anni, motivo per cui il titolo sembra così datato), almeno non in Giappone, e quindi sappiamo già cosa aspettarci dal titolo.

In sostanza, si tratta di un gioco di ruolo casuale che offre battaglie a turni, in cui in genere di devono cronometrare i propri attacchi per aumentare lo slancio, il tutto grazie al sistema del Gauge Battle.

Fondamentalmente, questo è un gioco fremium orientato totalmente verso le micro-transazioni. Quindi aspettatevi più valute, un percorso di upgrade contorto, combattimenti automatici, loot boxes, tonnellate di acquisti in-app e, naturalmente, un abbonamento mensile per poter continuare a giocare.

Nel caso voleste scaricare il gioco e provarlo in prima persona, vi basterà cliccare sul nostro link sottostante che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.

Dragon Quest of the Star | Download

VIA